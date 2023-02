Princ Harry tarča posmeha: tako se je iz njegove moškosti norčeval voditelj grammyjev

Od Beyonce do Adele, Harryja Stylesa, Taylor Swift, Viole Davis in še bi lahko naštevali znana imena, ki so se zbrale na podelitvi nagrad grammy.

Celo princ Harry je bil deležen pozornosti, čeprav morda ne takšne, kot bi si je želel. Voditelj prireditve Trevor Noah se namreč ni mogel upreti skušnjavi in se je pošalil na račun princa ter njegovih spominov z naslovom Rezerva.

Harryja in njegove žene Meghan Markle sicer ni bilo na prireditvi, od izida spominov in po turneji, na kateri je on predstavljal svoje delo, se držita nekoliko bolj v ozadju, se pa o knjigi in o vsem, kar piše v njej, veliko govori, kar je dokazal tudi Trevor.