Princ Harry srečen kot že dolgo ne

Ko sta se uradno poročila, sta bila pravzaprav že poročena. FOTO: Reuters

V nedeljo ob osmih zvečer po pacifiškem času so oboževalci kraljeve družine, še posebno princain njegove žene, dočakali težko pričakovan intervju s kraljico pogovornih oddaj. Na Otoku, ki sta ga Harry in Meghan zapustila marca lani in se po krajšem bivanju v Kanadi ustalila v sončni Kaliforniji, so se na vse pretege trudili, da bi predvajanje pogovora prestavili, saj se večini, vključno s kraljevo družino, ni zdelo primerno, da par o svojih težavah javno razpravlja v času, ko je Harryjev dedek princv bolnišnici.A odločitev ni bila v njunih v rokah in ameriška televizijska mreža, ki je globoko segla v žep, da se je intervju sploh zgodil, še več pa bo seveda pospravila, se je odločila, da uro in pol dolg pogovor kljub vsemu objavi. Že iz napovednikov je bilo znano, da bosta princ in njegova žena spregovorila tudi o tem, kako težko je bilo njuno življenje na dvoru, zato je bilo toliko večje presenečenje, ko se je par dotaknil tudi bolj veselih tem, denimo tega, da Meghan, ki je pred kratkim razkrila, da je v drugo noseča, pod srcem nosi deklico.Da je tako, so sicer tisti z ostrim očesom menili že pred časom, ko so na njenem prstu opazili prstan z ogromnim rožnatim safirjem, kar je bil po njihovem namig o otrokovem spolu. In kot kaže, se niso motili. Par je gledalce presenetil še z eno podrobnostjo iz svojega življenja, in sicer da sta se poročila že nekaj dni prej, preden je svet prek televizijskih zaslonov maja 2018 spremljal njuno razkošno poroko.»Rekla sva, glej, ta spektakel je za ves svet, a midva želiva zvezo potrditi med seboj. Napisala sva zaobljubi, canterburyjski nadškof je prišel k nama in obred je bil na vrtu za najino hišo. Bili smo samo mi trije,« je razkrila Meghan ter presenetila celo Oprah, ki je sicer bila med gosti na njuni uradni poroki.