Princ Harry sploh ni Harry, ampak ... (razkrito njegovo pravo ime)

Za ljudi, ki ga poznajo osebno, za medije in za vse, ki zgolj vedo, da obstaja, je princ Harry pač Harry. A v resnici to ni njegovo pravo ime. V rojstnem listu in v uradnih dokumentih je namreč Henry. Natančneje: Henry Charles Albert David. Zakaj ga torej vsi kličejo Harry? Tega ne ve niti sam. Se pa je na to temo razgovoril na podelitvi nagrad osebam, ki pomagajo težko bolnim otrokom, WellChild Awards. Potem ko je spoznal dečka Henryja mu je zaupal, da se tako imenuje tudi sam: »Tudi meni je ime Henry, a nihče me ne kliče tako. Pojma nimam, zakaj ne.«

Branje nadaljujte TUKAJ – na mična.si.