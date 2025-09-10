TAKOJ IZ LETALA

Princ Harry se je vrnil v Veliko Britanijo in nemudoma storil tole

Takoj po pristanku na letališču se je princ Harry z avtomobilom odpravil na posebno mesto.
Fotografija: FOTO: Phil Noble/Reuters
FOTO: Phil Noble/Reuters

M. Fl.
10.09.2025 ob 13:25
10.09.2025 ob 13:54
M. Fl.
10.09.2025 ob 13:25
10.09.2025 ob 13:54

Britanski princ Harry se mudi na štiridnevnem obisku v Združenem kraljestvu, kar je njegov prvi daljši obisk Otoka, odkar je umrla njegova babica, kraljica Elizabeta II.

Prav v dneh, ko je v domovini, namreč minevajo tri leta od njene smrti.

Mlajši sin kralja Karla II. je v ponedeljek prispel na letališče Heathrow in se takoj po pristanku odpravil do kapele svetega Jurija na gradu Windsor, kjer je ob obletnici smrti kraljice, ki je umrla 8. septembra 2022, brez medijskega pompa položil venec in rože.

Harry se je v Anglijo vrnil zaradi podelitve nagrad dobrodelne organizacije WellChild, ki že od leta 1977 nudi pomoč otrokom in mladostnikom z resnimi in kompleksnimi zdravstvenimi težavami ter njihovim družinam in katere pokrovitelj je, vendar si je vzel čas tudi za zasebni obisk Windsorja.

Naslednji dan je obiskal Nottingham in tam napovedal osebno donacijo v višini 1,1 milijona funtov (približno 1,3 milijona evrov) organizaciji BBC Children in Need, namenjeno boju proti nasilju med mladimi.

FOTO: Phil Noble/Reuters
FOTO: Phil Noble/Reuters

Njegov brat princ William in njegova žena Kate Middleton sta bila ob Harryjevem obisku Windsorja le 11 kilometrov stran, v Sunningdaleu, kjer se je v grofiji Berkshire odvijala spominska slovesnost ob obletnici smrti nekdanje monarhinje v organizaciji tamkajšnjega ženskega združenja.

Po poročanju britanskih medijev naj bi se Harry v četrtek srečal s svojim očetom, kar bi bilo njuno prvo srečanje po februarju 2024, ko je kralj razkril, da ima raka.

Na drugi strani William zavrača srečanje z mlajšim bratom, saj mu še vedno zameri kritike na račun kraljeve družine, predvsem pa napade na Kate. Sprave med bratoma še ni na vidiku.

Preberite še:

 

Skrivni tretji otrok in intimne izpovedi: sedem presenetljivih stvari, ki so na plano prišle v 2. sezoni šova Meghan Markle
Na platformi Netflix se predvaja druga sezona oddaje Z ljubeznijo, Meghan, ki je doživela še slabši sprejem kot prva.

 

Meghan Markle se nima nikakršnega namena pridružiti možu
Vojvodinja ob tretji obletnici kraljičine smrti ne bo spremljala princa Harryja.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

