Princ Harry se je vrnil v Veliko Britanijo in nemudoma storil tole

Britanski princ Harry se mudi na štiridnevnem obisku v Združenem kraljestvu, kar je njegov prvi daljši obisk Otoka, odkar je umrla njegova babica, kraljica Elizabeta II.

Prav v dneh, ko je v domovini, namreč minevajo tri leta od njene smrti.

Mlajši sin kralja Karla II. je v ponedeljek prispel na letališče Heathrow in se takoj po pristanku odpravil do kapele svetega Jurija na gradu Windsor, kjer je ob obletnici smrti kraljice, ki je umrla 8. septembra 2022, brez medijskega pompa položil venec in rože.

Harry se je v Anglijo vrnil zaradi podelitve nagrad dobrodelne organizacije WellChild, ki že od leta 1977 nudi pomoč otrokom in mladostnikom z resnimi in kompleksnimi zdravstvenimi težavami ter njihovim družinam in katere pokrovitelj je, vendar si je vzel čas tudi za zasebni obisk Windsorja.

Naslednji dan je obiskal Nottingham in tam napovedal osebno donacijo v višini 1,1 milijona funtov (približno 1,3 milijona evrov) organizaciji BBC Children in Need, namenjeno boju proti nasilju med mladimi.

FOTO: Phil Noble/Reuters

Njegov brat princ William in njegova žena Kate Middleton sta bila ob Harryjevem obisku Windsorja le 11 kilometrov stran, v Sunningdaleu, kjer se je v grofiji Berkshire odvijala spominska slovesnost ob obletnici smrti nekdanje monarhinje v organizaciji tamkajšnjega ženskega združenja.

Po poročanju britanskih medijev naj bi se Harry v četrtek srečal s svojim očetom, kar bi bilo njuno prvo srečanje po februarju 2024, ko je kralj razkril, da ima raka.

Na drugi strani William zavrača srečanje z mlajšim bratom, saj mu še vedno zameri kritike na račun kraljeve družine, predvsem pa napade na Kate. Sprave med bratoma še ni na vidiku.