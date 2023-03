Princ Harry promovira uživanje mamil?

Princ Harry brez zadržkov prizna, da se že dolgo bori z duševnimi težavami, ki so v veliki meri nastale kot posledica mamine smrti. S svojo zgodbo želi spodbuditi druge, da poiščejo pomoč, ter jim sporoča, da niso sami in naj se ne sramujejo tegob. Tako se je odzval tudi na povabilo terapevta Gaborja Mateja in v pogovorni oddaji z njim spregovoril o dolgi poti do ozdravitve.

Šlo je bolj za družabno izkušnjo, kokain mi je dal občutek, da nekam spadam.

Vojvoda Susseški se je v pogovoru dotaknil tudi svojih izkušenj z drogami. Mnoge je zmotilo Harryjevo priznanje, da je marihuana »resnično pomagala izboljšati njegovo mentalno zdravje«, kot učinkovito je označil tudi ajavasko, koktajl amazonskih Indijancev, ki spremeni človekovo zavest, in se uvršča med psihedelične droge. »Ajavaska me je sprostila, po zaužitju sem se počutil udobno, lahko, kot bi končno popustile spone v meni in občutek je trajal še kar dolgo po tem,« je dejal 38-letni princ, ki je priznal, da je poskusil tudi kokain, a ga ta ni navdušil. »Ničesar pozitivnega ne morem reči o njem. Šlo je bolj za družabno izkušnjo, dal mi je občutek, da nekam spadam. Seveda sem se po zaužitju počutil drugače, kar je bil tudi namen, a marihuana je bila tista, ki mi je resnično pomagala,« je bil iskren Harry.

Na njegove izjave so se odzvale organizacije za pomoč zasvojencem in princa označile za povsem neodgovornega.

Na njegove izjave so se nemudoma odzvali zaposleni v organizacijah za pomoč zasvojencem in princa označili za »povsem neodgovornega«. »Eden glavnih razlogov, da se ljudje zatečejo k drogam, so težave z duševnim zdravjem. Mislijo, da se bodo počutili bolje, mi jim seveda poskušamo dopovedati ravno nasprotno, potem pa pride Harry in v nekaj minutah povsem uniči naš dolgoletni trud. Sam je morda res droge le poskusil, a mnogi niso tako močni in hitro se ujamejo v vrtinec skušnjav, potrebujejo vedno več in vedno močnejše, dokler ne uničijo življenja sebi in bližnjim,« je denimo dejala Fiona Spargo-Mabbs, ustanoviteljica dobrodelne organizacije, ki poskuša mlade odvrniti od prepovedanih substanc.