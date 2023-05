Princ Harry po medijih s tožbo še nad policijo

Princ Harry se bo večino letošnjega leta, kot kaže, ukvarjal s pravnimi zadevami. Pisali smo že, da je na londonskem sodišču steklo sojenje skupini britanskih medijev, ki jim mlajši od sinov kralja Karla III. očita, da so informacije o njem zbirali nezakonito, večinoma s prisluškovanjem njegovim telefonskim pogovorom. A Harry se ni lotil le medijev. Kot je že dlje obljubljal, je vložil tožbo tudi proti britanskemu notranjemu ministrstvu, pod katero spada policija. Očita ji, da mu med obiskom domovine ni zagotovila ustreznega varovanja.

Njegovi očitki se nanašajo na čas, ko je že živel v Kaliforniji v ZDA in ni več zastopal monarhije, se je pa občasno vračal na pomembnejše dogodke v Veliko Britanijo. Vojvoda Susseški je prepričan, da mu je v teh primerih pripadalo policijsko varstvo, oziroma bi mu moralo biti to omogočeno po plačilu, s tem pa se na ministrstvu ne strinjajo.

Policisti morajo varovati le pomembnejše člane kraljeve družine. FOTO: Charles McQuillan/Reuters

»Ni primerno, da bi bilo premožnim ljudem omogočeno kupiti policijsko zaščito. Ta je namenjena izključno varovanju pomembnih javnih oseb, vladarja in njegove najožje družine oziroma na večjih dogodkih tistih članov, ki monarhijo zastopajo in ji služijo,« so sodniku povedali zagovorniki notranjega ministrstva. Prepričani so, da bi tovrstno razlikovanje med ljudmi ter njihova različna obravnava »spodkopalo zaupanje ljudi v policijo«, zato so Harryjevo ponudbo zavrnili, varovanje pa mu odrekli.

Prinčevi zagovorniki so medtem spomnili, da obstaja zakon o policiji iz leta 1996, ki šefu policije dovoljuje, da javnim osebam, ki za to zaprosijo, po plačilu omogoči posebne policijske storitve. »Navedbe, da je plačilo za varovanje v nasprotju z interesom javnosti, ne pomenijo prav nič, saj je parlament leta 1996 plačilo tovrstnih storitev izrecno dovolil,« je dejala ena od Harryjevih zagovornic Shaheed Fatima. Spomnila je, da so v zakonu kot tisti, ki jim policijska zaščita po plačilu lahko pripada, navedeni javne osebe in člani kraljeve družine, Harry pa je po njenem mnenju oboje, četudi ne zastopa več monarhije. Odločitev, da mu zaščito odrečejo, je bila po njenem mnenju nezakonita. »O tem, komu se prošnja odobri in komu ne, odloča šef policije ob pomoči posebne komisije, v primeru princa Harryja je odločala metropolitanska policija, ki je s tem ne le ravnala nezakonito, ampak tudi presegla svoja pooblastila,« je še dodala Fatimova.

Metropolitanska policija je ravnala nezakonito in celo presegla svoja pooblastila.

A zagovorniki tožene stranke menijo drugače: »Policisti, ki bi skrbeli za varnost princa Harryja, bi s tem potencialno ogrozili svoja življenja. Za kaj takšnega denar ni dovolj, mora obstajati dober razlog in interes javnosti, sicer vse skupaj pač ni vredno tveganja. Ne življenj policistov ne ugleda policije.«