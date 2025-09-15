Princ Harry obžaluje nekatere odločitve, želi obnoviti vezi z družino

Britanski princ Harry, ki ravno danes praznuje 41. rojstni dan, je bil prejšnji teden v domovini, kjer se je med drugim sestal s 76-letnim očetom, kraljem Karlom III., to je bilo njuno prvo srečanje po kar 19 mesecih. Vojvoda Susseški je na Otok priletel sam, brez žene Meghan in otrok, princa Archieja in princese Lilibet, ki so ostali v ZDA, v petek pa se je odpravil v Ukrajino, kjer je v okviru projekta Invictus Games izrazil podporo tamkajšnjim ranjenim veteranom. Iz domovine je odletel na Poljsko, od tam pa se je z vlakom odpravil v Ukrajino. Ne le z veterani, sestal se je tudi s premierko Julijo Sviridenko ter obiskal Muzej zgodovine.

Harry, ki je 10 let služil v britanski vojski, je leta 2014 osnoval Invictus Games, da bi ranjenim veteranom dal možnost tekmovati v športnih dogodkih, podobnim paralimpijskim igram. Povedal je, da želi narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi pomagal pri okrevanju na tisoče vojakom, ki so bili ranjeni v triletni vojni. Z ekipo Invictus Games Foundation bodo predstavili nove pobude za podporo rehabilitaciji ranjenih, s končnim ciljem zagotavljanja pomoči vsem delom države. »Še naprej lahko humaniziramo ljudi, vpletene v to vojno, in to, skozi kar gredo. To moramo mora biti v ospredju misli. Upam, da bo to potovanje pomagalo, da se ljudje tega zavedajo, enostavno je postati neobčutljiv za to, kar se dogaja.«

Gremo nazaj na Otok. Prejšnji ponedeljek, ko je Harry priletel v London, se je spomnil tudi babice in ob tretji obletnici smrti kraljice Elizabete II. položil cvetje v Windsorju.

Dobro obveščeni pravijo, da Harry obžaluje nekatera svoja dejanja, odkar se je odselil v Kalifornijo, štiridnevni obisk v Veliki Britaniji, v Londonu in Nottinghamu, če smo povsem natančni, pa naj bi bil namenjen zlasti obnovitvi odnosov s svojo družino in Britanci. Kralj si menda želi obnoviti odnos s sinom in preživljati čas z vnukom, ki ju ni videl tri leta. »Očitno je, da mu je žal za nekatere odločitve. Težko si je predstavljati, da bi se kdaj vrnil v Združeno kraljestvo, da bi tu spet živel, a to bi lahko bil začetek, da bodo spet delovali kot razširjena družina,« je dejal dobro obveščen vir. Predstavnik princa Harryja je namreč dejal, da je vojvoda navdušen, ker je spet doma, se druži s prijatelji in nadaljuje dobrodelnost oziroma izkazuje podporo projektom, ki mu pomenijo veliko. In čeprav se je sestal z očetom, se z bratom ni, pa čeprav je bil 43-letni William le nekaj kilometrov stran.

Srečanju očeta in sina v rezidenci Clarence House, ki je trajalo 54 minut, poročajo otoški mediji in še, da sta si privoščila čaj, naj bi sledil obisk cele prinčeve družine prihodnje leto. »Kralj bi rad bil dedek svojim vnukom. Zelo vesel je bil, ko so bili tu v času praznovanja kraljičinega platinastega jubileja in je lahko z otrokoma preživel nekaj časa,« je dejal omenjeni vir. Bilo je junija 2022, ko je kralj zadnjič videl Archieja in Lilibet; deklico je videl le enkrat. Harry je očeta zadnjič videl februarja lani, ko je izvedel, da je kralj zbolel za rakom, in priletel v London. Harry je 31. marca 2020 odstopil kot višji član ožje kraljeve družine.