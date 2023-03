Princ Harry nenapovedano prispel v London, nasmejan je vkorakal na sodišče

Princ Harry je presenetil vse, ko se je pred dnevi povsem nenapovedano pojavil na londonskem sodišču. Vojvoda Susseški se redko vrača v domovino, odkar se je pred tremi leti preselil na drugo stran Atlantskega oceana, bi lahko njegove obiske prešteli na prste ene roke, a tožba proti britanskim medijem, ki so mu tako zelo zagrenili življenje, je bila, kot kaže, vredna dolge poti. Presenečenje je bilo toliko večje, ker se glavna obravnava sploh še ni začela, ta teden bodo stranke na sodišču zgolj predstavile argumente, šele nato bo sodnik odločil, ali je zadeva resnično zrela za sodno obravnavo.

Mnogi so prepričani, da je bil prinčev prihod zgolj prikaz moči ter dokaz, da s tožbo misli resno, morda bi s tem rad vplival na sodnika in njegovo odločitev, pravijo drugi. Že pred časom je mlajši od sinov kralja Karla III. dejal, da je »reforma britanskih medijev«, ki jih med drugim odkrito krivi za mamino smrt, ena od reči, za katere si bo »na vse pretege prizadeval do konca življenja«.

Prišel je tudi sir Elton John. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Poleg princa Harryja so tožbo zoper nekatere najbolj vidne britanske medije, združene pod medijsko družbo Associated Newspapers, vložili še sir glasbenik Elton John, njegov mož David Furnish, baronica Doreen Lawrence, igralki Sadie Frost Law in Elizabeth Hurley ter nekdanji britanski poslanec sir Simon Hughes. Njihovi očitki so resni in vključujejo nezakonito uporabo prisluškovalnih naprav, ki da so jih novinarji nekaterih medijev nameščali v njihove domove in avtomobile, pretvarjanje, da so nekdo drug, da bi iz njih izvlekli relevantne informacije, in druga kazniva dejanja, ki imajo elemente »hude kršitve pravice do zasebnosti«.