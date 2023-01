Princ Harry na zatožni klopi: Lahko bi vsaj preveril svoje družinsko drevo

Prah okoli knjige spominov princa Harryja, ki je z naslovom Spare (Rezerva) izšla prejšnji teden, se najbrž ne bo prav kmalu polegel.

Odzivi nanjo so različni: medtem, ko nekateri princa hvalijo, ker je zbral pogum in razkril, kaj vse se je dogajalo za zidovi palač, mu drugi očitajo nekorektnen odnos do svoje družine, so pa tudi takšni, ki so opozorili na netočne navedbe v delu.

