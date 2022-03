Princ Harry kot riba na suhem: Ni vedel, kaj naj naredi

Princ Harry je bil vedno bolj sramežljiv kot njegov starejši brat William in nastopanje v javnosti mu ni nikoli odgovarjalo. A njegova žena Meghan je njegovo pravo nasprotje. Nekdanja igralka nima niti najmanjših težav, ko mora govoriti pred množico in biti v središču pozornosti. Kako sta si glede tega različna, je bilo več kot očitno med nedavno podelitvijo nagrad ameriške neprofitne organizacije, ki nagrajuje pomembne dosežke temnopoltih.2

Harry noče pozornosti, Meghan bi brez nje ovenela.

Harry ni rad v središču pozornosti. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Zakonca Sussex sta nagrado sprejela skupaj, vsak je povedal nekaj besed., strokovnjakinja za govorico telesa, je po ogledu njunega govora priznala, da ji je bilo mučno gledati Harryja, ki da je bil pod sojem reflektorjev, »kot riba na suhem«. »Očitno je bilo, da mu je bilo nerodno in da bi bil raje kjer koli drugje. Ni vedel, kaj naj naredi, kako naj se postavi. Ves čas se je nervozno zibal, stiskal kipec in si ga ogledoval, namesto da bi poslušal, kaj govori njegova žena. Še posebno neprijeten je bil trenutek, ko je to opazila tudi Meghan in mu namenila ne prav prijeten pogled, kot mama, ki želi brez besed okarati otroka, ki se v javnosti neprimerno obnaša,« je dejala Glassova, ki je Harryjev odziv opisala kot odziv osramočenega otroka: »Stisnil je ustnice, glavo nagnil vstran in se zazrl v kamero. Niti enkrat se ni nasmehnil.« Meghan je bila po drugi strani v svojem elementu, govorila je samozavestno, ves čas gledala v kamero in se držala vzravnano.

»Harry noče pozornosti, Meghan bi brez nje ovenela. Ne vem, kako bo to funkcioniralo v prihodnje, saj bo eden od njiju vedno trpel. Morda je edina rešitev, da začne Meghan na tovrstne dogodke hoditi sama, a vprašanje je, ali bi ji to ustrezalo,« je sklenila Glassova.