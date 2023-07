Princ Harry in Meghan Markle: Zaušnica tudi iz Bele hiše

Princ Harry in Meghan Markle sta zadnje čase znova na tapeti. Ne samo zato, ker je v vodo padel še en njun projekt in je Spotfy prekinil dvajset milijonsko pogodbo z njima za snemanje podkasta Arhetipi ter sta bila spregledana pri nominacijah za emmyja, kjer sta si uvrstitve med kandidate za prestižno nagrado obetala za dokumentarec Harry & Meghan, vse glasnejše so tudi govorice, da v njunem zakonu ni vse v najlepšem redu.

