Princ Harry in Meghan Markle: tako (ne)priljubljena sta v Ameriki

Priljubljenost princa Harryja in Meghan Markle v Združenih državah Amerike vse bolj pada in poznavalka dogajanja na britanskem dvoru meni, da ve, kje tiči glavni vzrok za to:

»Veliko predavam za Američane in vsi niso naklonjeni Harryju in Meghan,« je za The Standard povedala glavna urednica revije Majesty in avtorica več kraljevih biografij Ingrid Seward ter nadaljevala: »Sovražijo, da sta razočarala kraljico.«

Harry in Meghan sta leta 2020 zapustila britansko kraljevo družino in se preselila v ZDA.

Nato sta obrnila hrbet Harryjevim sorodnikom, vključno z njegovo babico kraljico Elizabeto II., ki je stara 96 let umrla septembra 2022.

V bombastičnem intervjuju z Oprah sta leta 2021 kritizirala vse po vrsti, tudi v dokumentarnem filmu Harry & Meghan na Netflixu in v Harryjevi knjigi Rezerva (Spare) nista prizanašala s kritiko na račun prinčevih sorodnikov.

Par z otrokoma petletnim princem Aarchijem in triletno princeso Lilibet živi v luksuznem dvorcu v Montecitu v Kaliforniji.

Druga strokovnjakinja za kraljevo družino Američanka Kinsey Schofield, voditeljica podkasta To Di For Daily, je za The Standard dejala, da je imel sin Donalda Trumpa, Eric prav, ko je nekoč izjavil, da Američanom ni mar za princa Harryja:

»Ugotovili smo, da smo jima v preteklosti posvečali preveč pozornosti,« je prepričana Schofieldova.

Medtem je hollywoodska publicistka Kinsey Schofield zatrdila, da Susseksa na hollywoodski družbeni sceni zagotovo nista v dobri poziciji:

»Iskreno, imela sta vso priložnost, da zasijeta Hollywoodu,« je dejala in nadaljevala: »Imela sta donosno pogodbo z eno od najmočnejših pretočnih platform in širok krog občinstva, ki ju je bilo pripravljeno poslušati ter gledati.

Iz tega sta ustvarila manj kot nič. Uničila sta vse priložnosti. Vedno sem trdila, da se Hollywood lahko primerja s srednjo šolo, glede na to, kako se ljudje obnašajo do njiju, bi lahko rekla, da sta postala najbolj nepriljubljena otroka v šoli.«

Lani sta Harry in Meghan izgubila svojo pogodbo v vrednosti 20 milijonov dolarjev s Spotifyjem, potem ko je njuno podjetje Archewell Audio v dveh letih in pol posnelo le 12 podkastov.

Archetypes, ki ga je vodila Meghan in ga soustvarila s Harryjem, se je osredotočal na raziskovanje predsodkov, ki na poti do uspeha stojijo ženskam.

»Vpliv in priljubljenost Harryja in Meghan sta v zadnjem letu močno upadla,« je za The Standard povedala Stacy Jones, ustanoviteljica marketinške agencije Hollywood Branded:

»Hollywood deluje na zaupanju: zaupanju v uspeh projekta, v zaupanju v koristnost partnerstva in v zaupanju v pozitivno javno mnenje.«

Jonesova je dodala: »Izguba pogodbe s Spotifyem leta 2023 je vplivala na leto 2024, in brez pomembnega uspeha letos se bo težko vrniti v sedlo.

Res je, ne bosta imela težav z rezervacijo mize v najboljših restavracijah, njuna prisotnost bo vedno vzbudila pozornost na dogodkih, vendar je navdušenje Hollywooda nad njima po začetni evforiji splahnelo.«

Viri so že prej trdili, da sta zakonca Susseks izgubila stike z nekaterimi najožjimi hollywoodskimi prijatelji.

V zadnjih letih sta spletla tesne odnose z zvezdami, kot so Priyanka Chopra, Serena Williams, Elton John, Ellen DeGeneres, David in Victoria Beckham, Oprah Winfrey, Tyler Perry in George ter Amal Clooney.

A je že junija nekdanji butler princese Diane, Paul Burrell, trdil, da nekateri hollywoodski zvezdniki zavračajo razna vabila para.

Kot je izjavil, bi raje bili povezani s princem Williamom in Kate Middleton kot z vojvodo in vojvodinjo Susseks.