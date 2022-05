Princ Harry in Meghan se selita

Princ Harry in njegova žena Meghan naj bi se naveličala življenja v sončni Kaliforniji in iskala nov dom na drugi strani ZDA, v New Yorku. Medtem ko nekateri mediji navajajo, da nameravata razkošno vilo v Montecitu prodati, drugi menijo, da naj bi živela na obeh koncih države in stanovanje v New Yorku, menda v bližini sedeža Združenih narodov, le najela.

Za to sta se menda odločila, ker se želi Meghan resneje ukvarjati z dobrodelnimi projekti, pri čemer bi rada sodelovala z omenjeno organizacijo. Da se z zakoncema Sussex pogovarjajo o skupnih interesih, je lani dejala tudi namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov Amina Mohammed: »Iščemo načine, kako reševati zadeve, za katere nam ni vseeno: okolje, pravice žensk na delovnem mestu, mentalno zdravje, mladi in pravica o odločanju glede cepljenja.«

Ni pa takrat Mohammedova omenjala resnejšega sodelovanja s Susseškima.

Trump napovedal ločitev Princa Harryja in Meghan je pred dnevi med pogovorom s televizijskim voditeljem Piersom Morganom okrcal tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se do kraljice, ki jo sam izredno spoštuje, obnašata povsem neprimerno. Trump, ki Meghan odkrito ne mara, je še dodal, da se bo zakon Susseških prej ali slej končal, in sicer zaradi enega od dveh razlogov: ker si bo Meghan našla drugega ali ker bo imel Harry dovolj ukazovalne žene.

Zlobni jeziki medtem omenjenemu razlogu za selitev ne verjamejo, temveč so prepričani, da jima v Kaliforniji ni uspel preboj v elito in nameravata zdaj srečo poskusiti drugje. »Predvsem Meghan je bila prepričana, da se bodo vabila na zabave in dogodke kar vrstila, a to se ni zgodilo, čeprav sta obkrožena s slavnimi in bogatimi. Nekako jima ni uspelo z nikomer navezati stika.

Zadnja zaušnica je bila poroka Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz. To je bil dogodek leta, nanj je bilo povabljenih veliko ljudi, za katere Susseška pravita, da so njuni prijatelji, sama pa vabila nista prejela,« je ameriškemu časniku povedal vir blizu para. Sama v medijih sicer slikata drugačno podobo. Med nedavnim intervjujem za ameriško televizijo je princ Harry dejal, da se v Kaliforniji veliko družita tudi s slavnimi sosedi, kar pa po besedah enega od prebivalcev Montecita ne drži: »Tu in tam ju vidimo, ko gresta po kavo ali peljeta psa na sprehod, sicer pa tu naokoli nimata prijateljev in se držita bolj zase.«

Poznavalci so prepričani, da se ju slavni in bogati izogibajo, ker sta pretrgala stike s kraljevimi, v skledo sta si pljunila tudi z lanskim pogovorom z Oprah Winfrey. »Niso bili samo kralji zgroženi nad vsem, kar sta povedala, tudi ameriški zvezdniki, denimo zakonca Obama, so bili neprijetno presenečeni. Zdaj se seveda vsi bojijo, da bi na televiziji razkrila tudi kakšne njihove skrivnosti, zato se ju izogibajo,« je takrat dejal prijatelj Michelle Obama.