Sinova vplivnih britanskih družin žrtvi ameriških žena

Dva dogodka, dve fotografiji: ena z balkona palače Buckingham ob 80. obletnici dneva zmage v Evropi, druga z razkošnega vrta v Cotswoldu ob 50. rojstnem dnevu Davida Beckhama.

Na obeh vsi delujejo brezhibno, oblačila so popolna, nasmehi široki.

A v obeh primerih nekdo manjka, in to ne kdorkoli. Manjka izgubljeni sin. Tudi veliki slavji nista bili dovolj, da bi privabili princa Harryja in Brooklyna Beckhama.

Odtujitev od njunih družin je dosegla vrhunec prav ob nedavnih dogodkih. Princ Harry je v zadnjem intervjuju za BBC priznal, da njegov oče, tako kot večina članov njegove družine, z njim ne govori.

Brooklyn Beckham ni prišel na očetovo razkošno zabavo, čeprav je bil v tistih dneh v Londonu, le nekaj kilometrov stran. Njegova družina naj bi obupano želela, da se sin vrne, saj je, po besedah virov, končala z njegovo ženo Nicolo Peltz.

Podobnost je očitna

Britanski mediji so hitro potegnili vzporednice med dvema izgubljenima sinovoma vplivnih družin, ki naj bi ju uničili dve Američanki. In v tem ni težko najti zrna resnice.

Harry in Brooklyn živita presenetljivo podobno življenje. Oba sta slavna že od rojstva, oba sta sinova ikon: eden sin britanskega kralja, drugi sin nogometne legende in oba sta postala tarča posmeha v medijih ter na spletu.

Usodni ženski

Harryja je očarala Meghan Markle, nekdanja igralka iz serije Nepremagljivi dvojec in blogerka. Poročila sta se 2018. Za Brooklyna je usodna Nicola Peltz, hči milijarderja, s katero se je poročil leta 2022.

Obe sta starejši od svojih možev, obe sta igralki in se uveljavljata v svetu vplivnežev. Meghan z oddajami in blagovnimi znamkami, Nicola kot obraz modnih kampanj.

Obe očitno želita pozornost. In obe želita nadzor.

Harry in Brooklyn sta pogosto opisovana kot dobra fanta, kar pomeni, da je nanju lahko vplivati. Nekateri bi celo rekli, da sta žrtvi: zaljubljena v soprogi, ki sta ju zavedno ali nezavedno oddaljili od družine.

Scenarij: ona, ne družina

Ko pride do družinskih prepirov, se pogosto s prstom pokaže na žensko. Upravičeno? Ni povsem znano, kaj se dogaja za zaprtimi vrati vil s 16. kopalnicami, a slog in pristop Meghan ter Nicole sta si izjemno podobna.

Prvič: spori z njegovimi sorodniki. Nicola se je domnevno sporekla z Victorio Beckham zaradi poročne obleke, na koncu ni nosila taščine kreacije, temveč jo je oblekel Valentino. Meghan se je s Kate Middleton sprla zaradi oblačil družic.

Drugič: mehka prisila, naj on izbere stran. Ona pove, da želi biti bližje svoji družini, svoji karieri. On se strinja, Anglija je hladna in tesnobna.

Tretjič: postani vplivnica s popolnim življenjskim slogom. Mož mora slediti. Vse bolj in bolj.

Ženske, ki želijo nadzor, ne izberejo močnih moških, ker bi se morale z njimi boriti vsak dan. A zakaj ju ločiti od tistega, kar ju je naredilo privlačna, družine in priimka? Ker ne želijo tekmecev. Nihče drug ne sme vplivati na njihovega moža.

Hollywoodske sanje

Meghan in Nicola sta sanjali o Hollywoodu. Meghan je igrala v seriji Nepremagljivi dvojec in filmu Anti-Social. Nicola v Transformerjih in filmu The Last Airbender.

Danes obe živita v Kaliforniji. Meghan, rojena v Los Angelesu, v Montecitu v vili za 14,5 milijona dolarjev (13 milijonov evrov), Nicola iz Palm Springsa na Beverly Hillsu v vili za 10,5 milijona dolarjev (9 milijonov evrov).

Življenje kot blagovna znamka

Meghan je letos lansirala svojo znamko As Ever, ki vključuje domače marmelade, peciva in dekoracije za dom. Nicola je postala obraz švedske znamke NA-KD in ponuja pristne trenutke brez filtra.

Družbeni angažma in čustva

Za več všečkov moraš delovati zavzeto. Meghan govori o rasizmu, seksizmu in duševnem zdravju. Nicola je posnela film Lola o revni striptizeti, ki je bil sicer deležen številnih kritik in očitkov, da izkorišča prikaz revščine za umetniško priznanje in zabavo.

Obe omenjata ljubeče odnose z babicami. Nicola je objavila fotografije s pokojnima Gin in Bunni, Meghan v Netflixovem dokumentarcu pojasnjuje, kako je skrbela za svojo babico Doris.

Mož kot dodatna oprema

Harry in Brooklyn sta danes bolj kot karkoli drugega moža vplivnic. Vedno v ozadju. Meghan na naslovnici revije Time spredaj, Harry za njo kot papagaj.

Brooklyn je na naslovnici Vogue Hong Kong septembra 2022 videti kot blazina za svojo ženo.

Pes: najboljši prijatelj

Nicola se je po smrti čivave Nale razglasila za pasjo aktivistko.

Meghan je žalovala za psom Guyem, ki se je pojavil v njeni oddaji na Netflixu in ima tam večjo vlogo od Harryja.

Skratka, Britanci so med obema sinovoma slavnih družin našli veliko podobnosti in seveda krivdo za vse razprtije pripisali ambicioznima Američankama.