Princ George upihnil deveto svečko

Danes deveti rojstni dan praznuje najstarejši otrok zakoncev Cambridge in bodoči britanski kralj, princ George Alexander Louis. V zadnjem letu se je iz navihanega fantiča prelevil v pravega gospodiča, oče in mama sta ga začela tudi pogosteje voditi v javnost, da bi počasi začel spoznavati delo in naloge, ki jih bo nekoč prevzel. Deček, ki je strasten nogometni navdušenec, se je izkazal za zelo prijetnega in uglajenega, čeprav mnogi opažajo, da je, enako kot je bil nekoč oče, še precej sramežljiv.

Ime je Williamov prvorojenec dobil po treh pomembnih prednikih – George je bil nekdanji kralj in oče kraljice Elizabete II., obenem je to eno od imen kraljičinega prvorojenca princa Charlesa. Louis je eno od imen princa Williama, Louis Mountbatten pa je bil Charlesov ljubljeni stric, ki so ga umorili leta 1979. Od kod navdih za izbiro imena Alexander, ni znano. V celotni angleški zgodovini namreč kralja s tem imenom ni bilo, je pa kar nekaj Alexandrov vladalo Škotski. In prav Alexander je ime, ki je še posebno ljubo vojvodinji Cambriški, tako zelo, da je želela, da bi bilo to prvo ime njenega prvorojenca, nato pa sta z Williamom dosegla kompromis, da bo deček prvo ime dobil po enem njegovih prednikov, lahko pa je Alexander katero od drugih imen, ki jih bo nosil bodoči kralj.

Obožuje nogomet, pico, nevihte in ples.

Kljub odgovorni prihodnosti, ki ga čaka, pa sta Cambridgeeva od vsega začetka vztrajala, da mu bosta omogočila čim bolj normalno otroštvo. Tako ga spodbujata, da veliko časa preživi na prostem, med igro z mlajšima bratom in sestro, s katerima skupaj raziskujejo, pečejo piškote in palačinke ter seveda pice. Prav slednje George menda obožuje. Tako kot ples, že prej omenjeni nogomet ter nevihte. To je vojvodinja razkrila, ko jo je med obiskom londonske pediatrične klinike eden od malčkov opozoril, da se bliža nevihta. »Sem opazila, da se zbirajo oblaki. George mi je povedal vse o nevihtah. Res ga zanimajo in o njih veliko ve,« je dejala Kate.