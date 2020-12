Princ George je v novi seriji tarča norčevanja

8 delov ima prihajajoča animirana serija Princ.

Že res, da plemenitaši v tem sodobnem času niso več vzvišeni in nedotakljivi segment družbe, ki bi bil daleč nad običajnimi smrtniki, ampak se popularizirajo in skupaj z zvezdniki zabavne industrije vse bolj polnijo tabloidne revije. Sploh člani britanske kraljeve hiše so postali tudi vir navdiha filmskim ustvarjalcem.Le pomislite na vrsto filmov o pokojni princesi, ki jih še kar mami s svojo tragično zgodbo. Ali pa na ljubezenski zgodbi princain princa, obe že ovekovečeni na traku. Netflixova serija Krona, v kateri spremljamo dogajanje na britanskem dvoru skozi zgodovino, pa je postala celo ena najbolj gledanih in nagrajenih. Zdaj pa prihaja na male ekrane še animirana serija Princ, ki usmerja pozornost na enega najmlajših članov kraljeve družine, na princa. In že pred premiero buri duhove, saj naj bi prikupnega sedemletnika prikazala kot razvajenega otročaja.Ameriški pisec, ki stoji za nagrajeno animirano serijo Family Guy, je že na začetku tega leta pritegnil precejšnjo pozornost, ko je najavil, bo v formatu satirične animirane serije za televizijsko mrežo HBO prikazal prigode in nezgode na britanskem dvoru. Z dodatnim preobratom! In sicer kako na vse, kar se dogaja po 775 sobanah Buckinghamske palače, gleda mali princ. »Naši gledalci bodo spoznali, da je princ George lahko grozno smešen, šokanten in presenetljivo ljubek,« so se Janettijeve stvaritve veselili pri HBO. A morda nekoliko preuranjeno, saj so prvi odzivi na izseke, ki so pricurljali na plan, vse prej kot dobri. »Kruto! Česa podobnega ne bi smeli dopustiti!« je čivknil neki uporabnik twitterja, drugi, da je vsebina naravnost neokusna, tretji, da serije nihče ne bi smel gledati.Podobno meni televizijska kritičarka, ki poudarja, da bi zlobno norčevanje še posebno lahko prizadelo princa – in njegove starše –, ki ga je Janetti spremenil v tarčo. »Princ George je še vedno le otrok, a tudi dovolj star, da že razume, kaj se dogaja. Besede, tudi če se z njimi obregnemo ob na videz nedotakljive, kot so pripadniki modre krvi, lahko resno vplivajo na ljudi.«Janetti je obljubljal zabavno satiro, a dostavil kruto risanko, ki ne varčuje s podlimi domislicami na račun princa, ki ga je orisal kot razvajenega snoba in zahtevnega, zoprnega otročaja. »Če želiš imeti jutri še službo, se mi naslednjič globlje prikloni,« animirani George na prvi šolski dan zahteva od učiteljice. V drugem izseku pa sedi na prestolu in »sočutno« pozove ljudi, naj ostanejo v teh časih vsemu navkljub pozitivno naravnani. »Vem, da je samoizolacija težka. Vsi imamo vrh glave tega, da smo zaprti v enih in istih 775 sobah! No, ali pa v enosobno stanovanje. Toda ostanite pozitivni in prijazni do svojega strežnega oseba. Delajo, kar lahko, čeprav je bilo kosilo danes zanič.«Za Janettija očitno nič ni sveto, saj naj bi se v seriji ponorčeval celo na račun sedemletnikove spolne usmerjenosti. V čimer ne vidi nič spornega, upa celo, da se bo ob seriji zabaval celo sam princ George. »Upam, da mu bo super zabavno in bo videl, da nobena stvar ni mišljena zlobno, ampak prikupno in naklonjeno.« S čimer pa se ne strinjajo nekateri iz filmske industrije, saj so Janettija pri studiu Disney obtožili, da je za denar očitno pripravljen izrabiti tudi nedolžnega otroka. »Eno je, če se malce poigraš z resnico in jo nekoliko prikrojiš v serijah, kot je Krona. A da se norčuješ iz sedemletnika, to je naravnost kruto. Nekatere stvari bi morale ostati nedotakljive. Narobe in nemoralno je tako izrabiti otroka!«