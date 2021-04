Princ Filip pri kraljici ni prenesel ene stvari

Britanska kraljicain princsta bila poročena 73 let vse do njegove smrti 9. aprila letos, dva meseca pred njegovim 100. rojstnim dnevom. Kot so poudarjali mnogi, je bil Filip kraljici ves čas v trdno oporo, a eno stvar je pri njej vendarle hotel spremeniti.Elizabeta je bila najstnica, ko se je noro zaljubila v obubožanega grškega princa Filipa, ki pravzaprav ni imel doma. Kljub pomislekom staršev, da je še premlada, da sta se dve leti po koncu druge svetovne vojne poročila. Ona je bila stara 21 let, on pa pet let starejši, ko sta si 20. novembra 1947 obljubila večno zvestobo. Skoraj natanko leto dni kasneje (14. novembra) se je rodil njun prvorojenec. Par je prva leta preživel kot relativno običajna zakonca, po smrti očeta (novico, da jeumrl, je Elizabeti sporočil Filip) pa je morala ona prevzeti krono in s tem številne obveznosti.Skupaj sta prebrodila številne težave in afere, od ločitev treh od svojih štirih otrok, požara Windsorskega gradu leta 1992 do smrti princesepet let kasneje. Ob Filipovi smrti je, ki je napisal več knjig o kraljevi družini in je bil Filipov prijatelj 40 let, razkril, kaj pa je Filipa pri njegovi ženi motilo. »Rekel mi je: 'Bog, vedno je na telefonu. Vedno je na telefonu. Le s kom se pogovarja.'« Razkril je še, da je kraljica pogosto zvečer klicala moškega, ki je skrbel za njene konje, da sta govorila o eni njenih največjih strasti.Filipa so pokopali 17. aprila v skladi z epidemiološkimi ukrepi, kar je pomenilo, da je bilo na pogrebu lahko le 30 ljudi. Prinčev pogreb je bila ena redkih dogodkov, ko je kraljica v javnosti pokazala čustva, saj so ko kamere ujele, ko si je obrisala solzne oči.