Princ Andrew se je pogodil

Raje kakor da bi se zagovarjal na sodišču, se je pogodil: britanski princ Andrew in Virginia Giuffre sta dosegla zunajsodno poravnavo, pri čemer je toženi obžaloval svoje poznanstvo z Jeffreyjem Epsteinom, Američanki pa bo bogato daroval tudi v njen sklad za podporo žrtvam spolnih zlorab.

2019. je odstopil od kraljevih dolžnosti.

Spomnimo, Giuffrejeva je v civilni tožbi vztrajala, da jo je britanski princ trikrat prisilil v spolne odnose, za vsemi srečanji pa naj bi stal obsojeni in že pokojni Epstein. Princ Andrew s poravnavo svojih dejanj sicer ne priznava, a Giuffrejevo potrjuje kot žrtev zlorabe in obsojanj javnosti; obenem se tožnici in drugim žrtvam zahvaljuje, da so zbrale pogum, osvetlile problematiko in se postavile zase ter tako poskrbele za pomembne premike v družbi, kot rečeno, pa obžaluje svoje prijateljevanje z Epsteinom.

Princ Andrew je v pismu sodniku, v katerem pojasnjuje okoliščine glede poravnave, izbral mnogo spravljivejši slog; spomnimo, mesece in mesece je zanikal sporna poznanstva in vztrajal, da Giuffrejeve kljub nazornim dokazom sploh nikoli ni srečal, a po nedavni obsodbi Ghislaine Maxwell, Epsteinove desne roke in prinčeve prijateljice, je postalo jasno, da trda prede tudi kronani glavi, pa čeprav ga za spolne zlorabe kazensko niso preganjali.

Ni znano, s kolikšnim zneskom je prepričal Giuffrejevo. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Sodnikova decembrska zavrnitev zahteve za razveljavitev tožbe je bila očitno pika na i, saj je bilo jasno, da se dolgemu in mukotrpnemu procesu ne more izogniti.

Z denarjem si ne more kupiti zapravljenega ugleda.

Poravnava se je tako očitno izkazala za najbolj smiselno rešitev, saj je bila zmaga na sodišču za princa tako rekoč nemogoča. Za kolikšen znesek sta se z Giuffrejevo pogodila, ni znano, jasno pa je, da si 61-letnik z denarjem ne more kupiti ugleda in povrniti zaupanja svoje družine ter britanske javnosti.

Spomnimo, leta 2019 je ob izbruhu škandala odstopil od vseh kraljevih dolžnosti, mama, Elizabeta II., pa mu je nedavno odvzela tudi vse nazive in vloge v dobrodelnih organizacijah, na čelu katerih je bil dolga leta.