Princ Andrew se je izvensodno poravnal glede domnevne spolne zlorabe

Britanski princ Andrew in Američanka Virginia Giuffre sta dosegla dogovor o izvensodni poravnavi. Giuffrejeva je sina britanske kraljice Elizabete II. tožila zaradi spolne zlorabe, ko je bila mladoletna. Podrobnosti poravnave sicer niso znane, bo pa princ namenil donacijo organizaciji za podporo žrtvam zlorab.

»Princ Andrew namerava nameniti bistveno donacijo dobrodelni organizaciji gospodične Giuffrejeve za podporo pravicam žrtev. Princ Andrew ni nikoli želel omalovaževati značaja gospodične Giuffrejeve in sprejema dejstvo, da je trpela tako kot potrjena žrtev zlorabe in zaradi nepoštenih napadov v javnosti,« med drugim piše v pismu odvetnikov obeh strani sodniku Lewisu Kaplanu.

Giuffrejeva je tožbo vložila, ker je imel princ z njo spolne odnose, kar mu je uredil pokojni prijatelj Jeffrey Epstein, ki so ga leta 2019 obtožili spolnih zlorab, nakar se je obesil v newyorškem zaporu. Pomagala mu je sodelavka in ljubimka Ghislaine Maxwell, ki je bila decembra lani spoznana za krivo zločinov v povezavi z Epsteinom in čaka na izrek sodbe.

V pismu Kaplanu piše, da je znano, da je Epstein skozi dolga leta trgoval s številnimi mladimi dekleti, princ Andrew pa obžaluje povezavo z njim in izreka pohvalo Giuffrejevi in drugim preživelim žrtvam, ki so se postavile zase in za druge. »Obljublja, da bo obžalovanje pokazal z bojem proti zlu spolne trgovine in s podporo žrtvam,« piše v pismu.

Vsebina je povsem drugačna od tistega, kar so doslej trdili prinčevi odvetniki. Princ pa je vse obtožbe zanikal.

Po obsodbi Maxwellove so zadeve zanj postale resnejše. Sodnik Kaplan je decembra zavrnil zahtevo za razveljavitev tožbe in dovolil, da se zadeva nadaljuje. Giuffrejeva je v tožbi trdila, da je imel princ z njo spolne odnose na Epsteinovem zasebnem otoku, v njegovi graščini na Manhattnu in na domu Maxwellove v Londonu.

61-letni princ Andrew je konec leta 2019 zaradi škandala odstopil od vseh uradnih dolžnosti britanske kraljevske družine. Kraljica mu je potem odvzela še vse vojaške naslove in položaje v dobrodelnih organizacijah.