Princ Andrew oboževal rdečelaske

GETTY IMAGES Tudi njegova prva žena Sarah Ferguson je rdečelaska. FOTO: Gareth Cattermole/Getty Images

Zaradi tega, ker mu je uspelo v posteljo zvabiti toliko lepih deklet, se je počutil posebnega.

Kanadski novinarna knjižne police pošilja knjigo z naslovom Seks, laži in umazan denar svetovne elite, v kateri piše tudi o princuin njegovem prijateljevanju z obsojenim pedofilom, kar bo na britanskem dvoru zagotovo znova dvignilo nemalo prahu, ki se je po izbruhu škandala novembra lani komajda nekoliko polegel. Andrew se od takrat ne pojavlja več v javnosti, saj ga je kraljica poslala na prisilni dopust, pred fotografskimi objektivi se je skrival celo na julijski poroki hčerke. In čeprav je obljubil, da bo sodeloval pri preiskavi ter agentom FBI posredoval vse informacije, ki bi jih zahtevali od njega, se to doslej ni zgodilo.A škandalu, kot kaže, le ne bo zlahka ušel, saj Harpelin v omenjeni knjigi trdi, da je bilo prinčevo prijateljevanje z Epsteinom resnično, slednji pa naj bi Andrewu celo pripeljal več kot ducat deklet, s katerimi se je princ nato zabaval po svoje. Andrew je imel menda celo tip deklet, ki so mu bila še posebno pri srcu, in sicer so bile to rdečelaske, kar niti ne preseneča, glede na to, da je bila tudi njegova bivša ženardečelasa. Vse informacije je novinar menda dobil kar od deklet samih, a prijatelji princa Andrewa pravijo, da so njihove navedbe neresnične, njihovo kredibilnost pa poskušajo izpodbijati tudi z dejstvom, da nobena ni želela biti imenovana.»Ni dvoma, da je Epstein Andrewu pripeljal več deklet, zato sta bila prijatelja. Ena njegovih bivših ljubimk pa je med drugim dejala, da je bil princ odvisen od seksa, za kar naj bi bilo krivo dejstvo, da je bil v družini vedno na drugem mestu, za. Pozornost je tako poskušal dobiti drugje in postal je ženskar. Zaradi tega, ker mu je uspelo v posteljo zvabiti toliko lepih deklet, se je počutil posebnega,« je med pogovorom o svoji knjigi dejal avtor, ki dodaja: »Če po izidu knjige princa ne bodo zaslišali agenti FBI, imamo veliko težavo, saj bo v njej veliko reči, ki jih doslej javnost in policija nista vedeli.«