Princ Andrew in njegova pravica: fotografija z mladoletno Virginio naj bi bila ponaredek

Osramočeni princ Andrew še ni vrgel puške v koruzo, kot kaže, želi po vsej sili dokazati svojo nedolžnost. Kraljev mlajši brat naj bi po pokojni materi Elizabeti II. podedoval zajeten kupček denarja, ki pa ga želi zdaj vložiti v sodni boj proti Virginii Giuffre, s katero je lani po plazu obtožb o spolnih zlorabah mladoletne osebe sicer dosegel zunajsodno poravnavo.

Želi si oprati svoje ime. FOTO: Toby Melville/Reuters

Čeprav dogovor s tožnico ni vseboval njegovega priznanja krivde, je Andrew prepričan, da ga je škandal ožigosal v javnosti in mu povzročil neznansko škodo v zasebnem življenju, zato si menda zdaj želi iskati pravico na ameriškem sodišču.

Zagovarja ga tudi Maxwellova

Spomnimo, princ Andrew se je moral po izbruhu obtožb in zaradi prijateljevanja s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom odpovedati kraljevim nazivom in ugodnostim ter se umakniti iz javnosti; kot zdaj zatrjuje, je v poravnavo z Giuffrejevo privolil zgolj zavoljo ostarele matere in pritiskov preostalih članov kraljeve družine, a svojo odločitev obžaluje. Povrhu si takrat tudi finančno ni mogel privoščiti sodnega boja, a kot je pricurljalo z dvora, naj bi si z materino dediščino zdaj želel oprati ime in znova pridobiti kraljeve nazive.

V poravnavo naj bi ga prisilila družina.

Dokazati namreč namerava, da je fotografija, na kateri princ objema takrat mladoletno Virginio in ki velja za ključen dokaz njunega poznanstva, ponaredek. Vodo na njegov mlin je speljala tudi na 20 let zapora obsojena Ghislaine Maxwell, Epsteinova partnerica in ena od ključnih sodelavk v izprijenih poslih, ki je nedavno izjavila, da se Andrew in Giuffrejeva, kolikor se ona spominja, nista nikoli srečala, fotografija, na kateri naj bi bila tudi ona sama, pa da ni pristna.

Z bivšo sta prodala kočo v švicarskih Alpah.

Giuffrejeva je vseskozi vztrajala, da je bila žrtev Epsteina in Maxwellove, ki sta jo večkrat prisilila v spolne odnose s princem, a ta naj bi bil sit podrejanja dvoru in ugledu monarhije, zato naznanja nov sodni boj: od Giuffrejeve naj bi tako zahteval, da spremeni domnevno lažnive izjave o njem in se mu opraviči. Pri tem ga menda podpira tudi sam kralj Karel III., finančno okrepljen pa si lahko privošči celo vojsko odvetnikov. Ne le da je 62-letnik po materi podedoval zajetno premoženje, z nekdanjo ženo Sarah Ferguson sta prodala tudi razkošno kočo v švicarskih Alpah za več kot 12 milijonov evrov.