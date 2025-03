Princ Albert in princesa Charlene: govorice, ki jim nista mogla ubežati

Ko gre za debate o članih evropskih kraljevih družin, sta monaški princ Albert in njegova žena princesa Charlene pogosto v središču pozornosti in deležna opazk na račun njunega zakona.

Albert, sin princa Rainierja III. in filmske legende Grace Kelly, je bil že pred srečanjem s Charlene precej kontroverzna osebnost. V mladosti so ga zaradi zapletene zgodovine zmenkov osvajalski princ.

Ima dva otroka, ki sta plod ljubezenskih afer: Jazmin Grimaldi, ki se je rodila leta 1992, in Alexandra Grimaldi-Costo, ki je bil rojen leta 2003.

Po poroki Alberta in Charlene leta 2011 sta, so se osredotočili na dejstvo, da je on 20 let starejši od nje, kritiki pa so celo namigovali, da je njun zakon lažen.

Kljub vsemu kraljevski par vedno znova zatrjuje, da je njun odnos srečen. Leta 2014 sta postala starša dvojčkov, princa Jacquesa in princese Gabrielle.

V intervjuju za enega od francoskih medijev je Charlene izrazila brezpogojno podporo Albertu. »Ko ima moj mož težave, mi pripoveduje o njih,« je izjavila princesa in dodala:

»Pogosto mu povem, da sem ne glede na vse, tisoč odstotkov za njim. Ob njem stojim v dobrem in slabem.«

Vendar so mnogi prepričani, da poskušata Charlene in Albert prikriti resnico o svojem odnosu, ki naj bi bil bolj zapleten, kot je videti.

Sumila naj bi, da jo princ Albert vara

Pred poroko z Albertom in pridobitvijo kraljevskega naslova je bila princesa Charlene znana kot Charlene Wittstock, profesionalna plavalka iz Južne Afrike.

Leta 2000 je srečala monaškega princa. Charlene je za The Times povedala, da je ob prvem srečanju začutila takojšnjo povezanost:

»Bilo je neverjetno,« je dejala in poudarila, da sta skupaj preživela ure, se smejala in pogovarjala. Nekaj let kasneje sta uradno potrdila zvezo.

Albert jo je leta 2010 zaprosil za roko, poročila sta se leto dni pozneje.

Kljub njuni na videz popolni ljubezenski zgodbi so se o paru pojavili številni dvomi. Nekaj dni pred njuno poroko so se začele širiti govorice, da naj bi Albert imel še tretjega otroka iz izvenzakonske zveze.

Nekateri tabloidi so trdili, da je otrok dovolj star, da bi bil lahko spočet v času Albertove zveze s Charlene. Viri naj bi to trditev podprli z izjavo, da naj bi Charlene sumila, da jo Albert vara:

»To jo je potrlo. Charlene se je sprijaznila s tem, da ima Albert nezakonite otroke, vendar si želi vedeti, ali je bil eden spočet v času njune petletne zaroke.«

Je Charlene hotela pred poroko zbežati iz Monaka?

Nekaj dni pred njuno poroko sta princ Albert in princesa Charlene postala tarča še ene senzacionalne govorice. Tokrat so tabloidi poročali, da je ona pred velikim dnem poskušala večkrat pobegniti iz Monaka.

Charlene naj bi kupila enosmerno vozovnico za Južno Afriko, a so jo ujeli na letališču, preden je imela priložnost pobegniti.

Po nekaterih informacijah naj bi ji dvorni uradniki zasegli potni list. Tabloidi so pisali, da ji je Albert za poroko z njim plačal in ji obljubil, da bo kasneje lahko zakon razveljavila.

Te govorice so postale odmevna medijska tema, Charlene pa je zaradi njih dobila vzdevek princesa ujetnica.

Komentar uradnikov dvora

Monaška kraljeva družina je te namige odločno zavrnila. V izjavi za People je predstavnik palače dejal: »Verjemite, nič od tega ni res, in menimo, vsa namigovanja so plod ljubosumja.

Charlene ni nikoli odšla na letališče, nič takega se ni zgodilo. Nikoli ni bila jezna in ni hotela preprečiti poroke.«

Albertova pravna ekipa je te obtožbe označila za resnično obrekovanje. Leta 2012 je kraljeva družina zaradi širjenja teh govoric tožila britanski časopis The Sunday Times.

»Nobena od teh obtožb ni resnična,« je v sodni dvorani dejala Albertova pravna ekipa in dodala:»Članek je mladoporočencema povzročil ogromno žalosti in sramote.«

Princesine poročne solze in nove teorije

Poroke so za vsakogar lahko čustven dogodek, še posebej, če je slovesnost pod drobnogledom celega sveta. Na žalost so čustva princese Charlene na njen poročni dan sprožile poplavo govoric o verodostojnosti njenega zakona.

Albert in Charlene sta se do oltarja sprehodila 1. julija 2011. Njuna poroka je trajala več dni in stala okoli 68 milijonov dolarjev. Spominjajoč se na njen veliki dan, je Charlene povedala za The Times: »Dogajalo se je veliko stvari. Bilo je lepo, bilo je čustveno, bilo je intimno.«

Ob vsem sijaju so bili nekateri gledalci presenečeni, ko je Charlene med slovesnostjo začela jokati. Njene poročne solze so sprožile ugibanja, da si morda ni želela poroke z Albertom. V eni analizi kraljevske poroke je The Guardian napisal: »Če bi bila to pravljica, bi bila različica bratov Grimm.«

V intervjuju leta 2013 je Charlene pojasnila, da med poroko ni bila žalostna. Pojasnila je, da so bile njene solze le odziv na nervozo in negativne medijske pritiske v povezavii z njeno zvezo z Albertom.

»Vse je bilo tako intenzivno, vsi mešani občutki zaradi govoric, in očitno je vse to napetost sprostila in zajokala sem,« je povedala za The Times. »In potem sem jokala še bolj, ker sem pomislila, da me ves svet vidi jokati.«

Komentarji, ki so sprožili ugibanja

Leto po poroki sta princ Albert in princesa Charlene podala intervju z oddajo CBS This Morning. Kljub temu da je Charlene izgledala prefinjeno v sivem hlačbem kostimu, je kazala znake nelagodja.

Med intervjujem se je nemirno premikala in nervozno pogledovala proti Albertu. Ko so ju vprašali, kakšno je zakonsko življenje, je Albert odgovoril: »Mislim, da je čudovito. Ne morem govoriti v njenem imenu, ona bo povedala sama. Ampak res se imava čudovito.«

Princesin odgovor je bil ostro nasprotje, saj je na vprašanje odgovorila z nelagodnim smehom. »Super,« in dodala: »Priporočam.«

Še bolj nerodno je postalo, ko je voditelj vprašal Charlene, kako je biti princesa, na kar je odgovorila: »Ja, super je. To... Ne vem, kako naj odgovorim na to, iskreno.«

Napetost je morala biti očitna, saj je Albert hitro pokazal znak čas za odmor, kar je spodbudilo voditelja, da je prekinil intervju.

Seveda njeni nerodni komentarji in očitno nelagodje niso obetali nič dobrega.

Tabloidni spletni portali so takoj začeli poročati o intervjuju, pri čemer ga je stran Lainey Gossip označila za spektakularno katastrofo. Druga spletna stran je postavila vprašanje, ali imata kraljevska zakonska para sploh rada drug drugega.

Odsotnost Charlene in nov val govoric

V začetku leta 2021 je princesa Charlene izpustila več javnih nastopov, kar je sprožilo namigovanja, da sta se s princem Albertom ločila.

Val govoric je se je sprožil, ko je Albert odšel na samostojen obisk v Pariz. Kmalu je bilo razkrito, da je Charlene ostala v Južni Afriki, približno 5000 kilometrov stran od svojega moža in otrok.

Tokrat sta se par poskusila izogniti govoricam z razlago njene odsotnosti. V radijskem intervjuju je povedala, da je načrtovala, da bo odsotna le nekaj dni, vendar je zbolela za resno sinusno okužbo, zaradi katere ni mogla potovati nazaj v Monako.

»Ne morem pospešiti zdravljenja, zato bom ostala v Južni Afriki do konca oktobra,« je po poročanju The Timesa.

Vendar pa se Charlene ni vrnila v javno življenje, kot je bilo načrtovano - in novembra 2021 je Albert razkril, da je na kliniki, kjer se zdravi zaradi različnih zdravstvenih težav, vključno z izčrpanostjo.

Seveda so nekateri tabloidi to izkoristili in trdili, da je bila njena odsotnost dejansko posledica zakonskih težav. V ekskluzivnem intervjuju za People je Albert te govorice zavrnil. »Verjetno bom to ponovil večkrat, vendar nima nič skupnega z najinim razmerjem,« je vztrajal princ.

»To so težave, ki niso povezane z najinim odnosom; ne z odnosom med možem in ženo. So povsem drugačne narave.«

Obrazni izrazi princese Charlene

Avgusta 2021, kmalu po princesini okužbi sinusov, se je kraljevski par ponovno združil v Južni Afriki. Za obeležje te priložnosti (in morda za utišanje govoric) je Charlene ponovno aktivirala instagram račun.

Kljub temu so mnogi trdili, da je ona med poziranjem z Albertom videti nesrečna. V pogovoru z Daily Mail se je strokovnjakinja za govorico telesa Judi James strinjala, da Charlenein izraz oči nakazuje žalost.

Naslednje leto so bile princesini obrazni izrazi ponovno pod drobnogledom, ko je obiskala monaški Grand Prix z Albertom in otroki.

Kljub njenemu glamuroznemu povratku pa so opazovalci opazili, da so bili njeni obrazni izrazi nekoliko nenavadni. Nekateri trdili, da je princesa občasno izgledala žalostno, in odmaknjeno.

Judi James je za Express komentirala, da je Charlene v prisotnosti svojih otrok izgledala iskreno srečno, vendar je njen obraz kazal znake obupa.

Cena ljubezni?

Po mnenju francoskega medija Voici cena ljubezni znaša približno 12 milijonov dolarjev — ali pa vsaj toliko je trdil ta tabloid v članku, ki je šokiral s svojo trditvijo o princu Albertu in princesi Charlene.

Junija 2022 je publikacija trdila, da je Charlene prisilila Alberta, da podpiše pogodbo, ki opredeljuje pogoje njunega zakona. Po tem dogovoru naj bi Albert letno plačeval svoji ženi 12 milijonov dolarjev; v zameno bi Charlene ostala poročena z njim in igrala zakosnko življenje.

V pogovoru za Page Six leta 2022 je vir zagovarjal par in izjavil, da so trditve Voici popolnoma napačne.

»Seveda ima predporočno pogodbo, vendar Albert ne plačuje, da bi ostala,« je dejal vir. V nasprotju z govoricami je vir trdil, da Albert in Charlene uživata v zdravem zakonu in bogatem družinskem življenju.

»Po dolgi odsotnosti zaradi bolezni je Charlene tako srečna, da je nazaj z Albertom in otroki,« je dejal.

»Vsak vikend preživijo na svojem podeželskem domu. Albert povsem podpira Charlene in njene dobrodelne projekte.

Par naj bi živel ločeno

Leta 2023 je francoski tabloid Royauté objavil zgodbo, v kateri je pisalo, da sta princ Albert in princesa Charlene v fazi ločitve. Povzelo jo je več medijev, vključno s francoskim Voici, ki je poročal, da kraljevski par ne živi več pod isto streho.

Voici je najverjetneje govoril z virom, ki je razkril, da sta kraljevska para le ceremonialni par, brez prave ljubezni ali naklonjenosti med njima. Tabloid je tudi trdil, da Albert živi v kraljevski rezidenci v Monaku, medtem ko je Charlene preselila v stanovanje v Švici: »Sta par, ki se dogovarja za sestanke,« je Tatler povzel vir.

V vse skupaj se je vključil nemški tabloid, ki je trdil je, da par vzgaja svoje otroke ločeno.

»Albert in Charlene sta zdaj dobra partnerja, izmenjujeta se pri skrbi za otroke,« je vir najverjetneje povedal za revijo (po poročanju Daily Mail). Marca 2023 so paparaci fotografirali Charlene brez poročnega prstana, kar je samo okrepilo val govoric.

V tem primeru pa se kraljevska družina ni dolgo čakala z odgovarjanjem na te govorice. »Rad bi uradno zanikal zle govorice, ki jih je širila francoska revija Royauté,« je dejal predstavnik palače (po poročanju Daily Mail). »Prosim, ignorirajte ta članek, saj nima nobene osnove.«

Nerodni Albertovi komentarji

V letu 2024 sta princ Albert in princesa Charlene spet pognala kolesje govoric. tokrat z izjavo, ki jo je Albert podal za francoski časopis Paris Matin.

V intervjuju je spregovoril o svojem prvem srečanju s Charlene. Zgodba je postala zelo neprijetna, ko je princ priznal, da ga njegova sedanja žena med prvim srečanjem ni ravno očarala. »Ne vem, če sva se takrat zaljubila,« je dejal princ.

»Potem je nisem videl še nekaj let.« Čeprav njuno prvo srečanje morda ni bilo ljubezen na prvi pogled, je Albert pojasnil, da je Charlene na njega vseeno pustila vtis.

»Mislil sem, da je odlična plavalka in da je prijazna, vesela in dostopna,« je povedal. »Imela sva se krasno!«

Tabloidi so se takoj oprijeli prinčevih komentarjev, češ, da dokazujejo, da med njima primanjkuje romantične kemije. Po drugi strani pa so nekateri komentatorji njegove besede razumeli tako, da je ljubezen do Charlene z leti zrasla in se poglobila.

Kakorkoli že, Albert bi se jim s premišljenim izborom besed lahko izognil, navaja The List.