Primernih snubcev za princeso ni

Japonska princesa Aiko velja za najbolj osamljeno princeso na svetu. V Evropi bi kot edini vladarjev otrok nekoč tudi sama postala vladarica, na Japonskem pa že tisočletja veljajo stroga pravila, da je lahko cesar samo moški potomec. Dvajsetletnica, ki ji v življenju že do zdaj ni bilo postlano z rožicami, v šoli so jo denimo sošolci tako kruto zbadali, da jo je mama za dlje izpisala in princesa se je šolala doma, ima na voljo dve možnosti - da se poroči z navadnim smrtnikom in povzroči škandal ali da do smrti ostane devica in živi sama v kraljevi palači. Aiko bi se sicer lahko poročila s kakšnim plemičem, v tem primeru bi se ognila morebitnim protestom javnosti, a težava je, da teh na Japonskem preprosto ni več.

Zaradi strogih pravil o nasledstvu lahko Japonski vlada le cesarjev moški potomec, tega pa Naruhito nima. FOTO: Imperial Household Agency Of Japan/Reuters

Aiko bo najbrž pri izbiri moža ves čas razmišljala tudi o nedavnem škandalu, ki ga je povzročila njena sestrična Mako, ki si je izbrala partnerja, za katerega so bili Japonci prepričani, da je vse prej kot primeren za članico kraljeve družine, zvezi so tako zelo nasprotovali, da so poroko spremljali protesti. Nesrečno Mako je vse skupaj tako zelo prizadelo, da je zbolela za posttravmatskim stresnim sindromom. Kako tudi ne, saj so ji rojaki jasno in glasno sporočali, da ji želijo le najslabše. »Konservativci so bili grozni. Spomnim se enega, ki je za lokalni časnik dejal, da upa, da se bo kmalu ločila in vrnila v palačo ter preostanek življenja preživela sama, drugi pa je povedal, da si zasluži nesrečo, ker je zapustila družino,« se spominja novinar Julian Ryall. Ko se princesa poroči z navadnim državljanom, se mora namreč odreči plemiškemu nazivu in preostalim ugodnostim, se odseliti iz palače, si poiskati službo ter živeti kot navadna državljanka.