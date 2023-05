Primerjajo jo s Pippo Middleton: kdo je ta lepotica, ki je ukradla šov Karlu III. (FOTO)

Minuli konec tedna so bile oči dela svetovne javnosti usmerjene v kronanje Karla III. Poleg članov kraljeve družine, ki so si jih vsi podrobno ogledovali, in številnih znanih obrazov pa je veliko zanimanje javnosti pritegnila svetlolasa lepotica v modri obleki, ki je imela prav posebno vlogo pri obredu kronanja.

Britancem je zelo dobro znana, svetovna javnost pa o njej ne ve tako veliko. Gre za političarko Penelope Mary Mordaunt, ki se je že preizkusila v zelo različnih vlogah in funkcijah. Je članica konservativne stranke, ki je od leta 2015 vodila šest različnih ministrstev, trenutno pa je vodja spodnjega doma in predsednica sveta.

Penny Mordaunt FOTO: Pool Via Reuters

Mordauntova je izkušena političarka, ki se je med drugim potegovala za premiersko mesto, a ni dobila zadostne podpore. Premier je postal Rishi Sunak, ki jo je obdržal v kabinetu. Kot predsednica sveta je lansko leto naznanila smrt kraljice Elizabete II. in razglasila Karla za njenega naslednika.

Na kronanju je imela protokolarno vlogo, nosila je državni meč in predala meč kralju. Mordauntova je prva ženska, ki je nosila meč na kronanju, s svojo opravo pa je poskrbela, da si jo bodo zapomnili še dolgo. Namesto ceremonialne črno-zlate kraljeve obleke s plaščem je nosila obleko v čudovitem modrem odtenku z zlatimi detajli listov praproti, ki jo je posebej za to priložnost izdelala modna hiša Safiyaa.

Penny Mordaunt FOTO: Pool Via Reuters

Nad političarko so bili mnogi navdušeni, na družbenih omrežjih so se celo pojavili zapisi, v katerih so zapisali, da je kralju ukradla šov in da deluje močnejša od samega meča. Nekateri so se ob tem prizoru spomnili na leto 2011, ko je na poroki princa Williama in princese Catherine za trenutek ukradla pozornost njena sestra Pippa Middleton.

Penny Mordaunt FOTO: Dylan Martinez Reuters

Političarka je med obredom nosila kar dva meča. V procesiji do opatije je nosila državni meč iz 17. stoletja, kasneje pa ga je menjala z mečem, ki je bil okrašen z dragulji. Ročaj je bil okrašen z diamanti, rubini, smaragdi. Meč simbolizira kraljevo moč in mogočnost odločanja med dobrim in zlom, kraljevo dolžnost in viteške vrline. Ko so jo vprašali, kako se je počutila v kraljevi bližini s tako velikim in ostrim mečem, je odgovorila, da je občutila veliko težo odgovornosti.