Priljubljeni raper udaril po P. Diddyju, primerjal ga je z mafijskim šefom

Na Manhattnu se je v sredo, 2. julija, zaključil osem tednov dolg sodni proces proti glasbenemu mogotcu Seanu Combsu, bolj znanemu kot P. Diddy. Porota ga je spoznala za krivega v dveh točkah obtožbe – zaradi organizacije in prevoza oseb v namen prostitucije – a ga je oprostila najtežjih obtožb, vključno s trgovino z ljudmi in zaroto.

Raperski zvezdnik 50 Cent, ki z Diddyjem ni v dobrih odnosih, je hitro pristavil svoj lonček. Na družbenem omrežju X je zapisal: »Diddy je premagal zvezne organe, ta tip je nevaren! Premagal je RICO – on je gejevski John Gotti.«

S tem je namignil na mafijskega šefa Johna Gottija, ki je v 80. letih vodil vplivno kriminalno družino Gambino, dokler ni bil obsojen leta 1992. Gotti je umrl leta 2002 zaradi raka na grlu.

Nista v dobrih odnosih

Spor med glasbenikoma sega v leto 2002, ko je 50 Cent trdil, da je za Combsovo založbo pisal besedila. Čeprav je Diddy leta 2018 zatrdil, na njegovi strani ni nobenih zamer, je 50 Cent svoje stališče še naprej izražal skozi provokacije in družbene medije – še posebej po izbruhu obtožb proti Diddyju.

Combs zdaj čaka na izrek kazni, ki bi lahko znašala do 10 let zapora. FOTO: Jane Rosenberg Reuters

Decembra 2023 je napovedal dokumentarec o obtožbah zoper Combsovo vedenje, pri čemer naj bi izkupiček namenil žrtvam spolnih zlorab. Kasneje je razkril, da je pravice za dokumentarno serijo pridobil Netflix.

Combs zdaj čaka na izrek kazni, ki bi lahko znašala do 10 let zapora. FOTO: Jane Rosenberg Reuters

Kot smo poročali, je porota 55-letnega milijarderja spoznala za krivega v dveh primerih organiziranja prevoza oseb za potrebe prostitucije, a ga je oprostila dveh točk trgovine z ljudmi in ene točke domnevne kriminalne zarote. Po poročanju britanskega Mirrorja zdaj Combs čaka na izrek kazni, ki bi lahko znašala do 10 let zapora.

Njegova obramba je že zahtevala izpust na prostost proti varščini, saj – kot poudarjajo – ni bil spoznan za krivega najhujših obtožb. »To je njegova prva obsodba, in to zaradi kaznivega dejanja prostitucije. Družina je pripravljena podpisati varščino. Želimo, da se še danes vrne domov,« je dejal njegov zagovornik.