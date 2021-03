Priljubljeni psihiater se vrača na zaslone

Bo nastopil še kdo od prvotne zasedbe? FOTO: Press Release

Ko se je v osemdesetih letih v tretji sezoni priljubljene humoristične serije Na zdravje sv sloviti vlogi lastnika lokala Sama pojavil lik pikolovskega psihiatra, ni nihče niti slutil, da gre za zgodovinski trenutek, ki bo postavil temelje naslednji uspešnici.Frasier se je s svojimi pikrimi komentarji in intelektualnimi dovtipi gledalcem nemudoma usedel v srce. Ko so ustvarjalci Na zdravja po zadnji, 11. sezoni, iskali temo za novo potencialno uspešnico, kar se da drugačno od nje, jim ni bilo treba daleč - lik igralcase je zdel za to nalogo naravnost idealen.In zadeli žebljico na glavico, saj je Frasier postal ena najuspešnejših humorističnih serij vseh časov. Med letoma 1993 in 2004 si je bilo na televiziji NBC mogoče ogledati 11 sezon. Serija je osvojila 37 emmyjev, vključno s petimi za najboljšo humoristično serijo. Zdaj, 20 let po predvajanju zadnje sezone Frasierja, se zabavni psihiater, ki ima svojo radijsko oddajo, vrača na male zaslone.Novico, da se nam obeta oživitev slovite serije, je že potrdil glavni igralec Grammer, ki je nad dejstvom, da bo ponovno v tej vlogi, navdušen. »Oboževalci si že dolgo želijo vrnitve serije in želja je zdaj uslišana,« pa je komentiral predsednik CBS Studios. Serija bo na voljo v novi storitvi za pretočno predvajanje Paramount +, kdaj točno si jo bo občinstvo lahko ogledalo, pa še ni znano.Čeprav je bil nesporni kralj stare nanizanke Frasier glavni junak, pa si komičnih zapletov skorajda ni mogoče predstavljati brez drugih likov, ki nastopajo, a producenti glede tega, kdo vse bo igral poleg Grammerja, ostajajo skrivnostni. Zagotovo pa v novem Frasierju ne bo Frasierjevega razdražljivega očeta, bivšega policista Martina., ki je zaigral v tej vlogi, je namreč umrl leta 2018 zaradi raka na grlu. V njej ne bo nitioziroma Daphne Moon, britanske hišne pomočnice, ki je prepričana, da je jasnovidna. Kot je izjavila igralka, je k sodelovanju sploh niso povabili. Verjetno bi jih tudi zavrnila, saj ima trenutno dovolj dela z igranjem v seriji Specializant. Ali se bo v njej pojavila Frasierjeva nadrejena, radijska producentka Roz Doyle, ki jo je igrala, ni znano.Oboževalce pa najbolj razburja vprašanje, ali se bo pojavil Frasierjev brat Niles, ki ga je odigral. Gre za lik, ki je po mnenju številnih ključen, saj veliko komičnih situacij izhaja prav iz njunega odnosa. Danes 61-letni Pierce je tri leta po koncu serije javnosti razkril, da je gej, leto za tem pa se je poročil s televizijskim direktorjem. Istega leta je osvojil tonyja za gledališko predstavo Curtains. Pri novem Frasierju ne bo sodeloval niti prvotni pisec. Ta je bil namreč leta 2001 potnik na prvem letalu, ki je med terorističnim napadom 11. septembra treščilo v znamenita dvojčka.Kelsey Grammer je poleg po markantnih komičnih vlogah znan tudi po svojem burnem življenju, ki so ga zaznamovale tragedije. Umorili so mu očeta ​in sestro, v nesreči med potapljanjem sta umrla njegova polbrata dvojčka. Dolga leta se je boril z zasvojenostjo s kokainom in z alkoholom. S tremi nekdanjimi in sedanjo ženo ima skupaj sedem otrok, ki se jim zaradi kariere ni preveč posvečal.Vloga očeta, ki se je zaradi dela povsem odtujil od svoje hčere, potem pa se nenadoma prikazal na njeni poroki, ravno v trenutku, ko jo je pred oltarjem zapustil ženin, ki jo je zaigral v filmu Kot oče, mu je bila pisana na kožo, scenarij pa se ga je tako dotaknil, da so se mu med branjem nabrale solze v očeh. Zadnja leta je med drugim igral v humoristični seriji Girlfriends, večkrat pa je povedal, da si zelo želi obuditve Frasierja.