Priljubljeni pevec na sodišču zaradi objave na Facebooku: »Grozen mož, slab oče, lopov …«

Daniel Popović, pevec, ki se je leta 1983 s pesmijo Džuli proslavil na Evroviziji, je tožil žensko iz Zagreba zaradi zapisa, ki ga je ta objavila na Facebooku poleti 2023.

Delila je intervju s Popovićem in zapisala: »Lopov, prevarant, grozen mož, slab oče. Brez sramu in obraza daje ta intervju, v katerem priznava, da svoje pesmi objavlja pod tujim imenom. Ne vem, kako se gleda v ogledalo, da se ne izbruha sam nase.« Dodala je še emotikone, ki ponazarjajo bruhanje.

Popović: »To traja že 15 let«

Na sodišču je Popović povedal, da so ga prijatelji in žena večkrat opozarjali na žaljive objave na družbenih omrežjih. »Tam se pojavljajo žaljivi opisi mene, vse z namenom, da se uniči tisto, kar sem dolga leta gradil. To se dogaja že 15 let. Tokrat sem se odločil, da ne bom več molčal. Ob takih objavah sem se počutil ogabno,« je dejal. Dodal je, da mu ni prijetno, a ne more več dopuščati takšnega ravnanja.

Daniel z ženo Aleksandro. FOTO: Osebni Arhiv Osebni Arhiv

Ženska se je branila, da zapisa ni napisala sama, temveč njen mož, saj ima z glasbenikom nerazčiščene odnose. »To ni moj način izražanja,« je zatrdila.

Mož je na sodišču priznal, da je res on napisal sporni zapis, ker je ogorčen nad Popovićem. Povedal je, da se poznata že dolgo in da mu je nekoč, v težkih časih, pomagal. »Pobrali smo ga s ceste, ko se je še imenoval Milan in bil navaden kitarist. Iz same milosti sem od njega kupil avto, ki mi ga sploh ni bilo treba. Čez noč je ta avto izginil, Popović pa je trdil, da nič ne ve. Prepričan sem, da ga je on ukradel,« je dejal. Dodal je, da ima celo tri sodne odločbe v svojo korist, a Popović to zanika in pravi, da sporov ni bilo ter da je bil avto vrnjen.

Sodba: odgovorna je žena

Čeprav je sodišče verjelo, da sta moški in Popović v preteklosti imela spore, je sodnica odločila v korist pevca. Ugotovila je, da je sporni zapis na Facebooku objavila ženska in da je njena obramba zgolj »neuspešen poskus izogibanja kazenski odgovornosti«.

Ženska je bila obsojena na pogojno denarno kazen 3.203,90 evra. Plačila ji ne bo treba poravnati, če v naslednjih treh letih ne stori novega kaznivega dejanja. Oprostili so jo tudi plačila sodnih stroškov, ker bi bilo to zanjo preveliko breme.

Pevec že večkrat na sodišču

Popović sicer ni novinec na sodiščih. Med drugim je že tožil svojo nekdanjo ženo zaradi obrekovanja, pa tudi svetovno glasbeno zvezdo The Weeknd, ker naj bi ga melodija uspešnice Save Your Tears preveč spominjala na njegovo pesem Znam da ti si ta iz leta 1994.