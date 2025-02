Priljubljeni pevec na dan poroke nosečo ženo prevaral z nekdanjo punco – v stranišču! (VIDEO)

Ni skrivnost, da je priljubljeni srbski pop-folk pevec Aca Lukas imel več kot le burno življenje, nekatere pikantne podrobnosti pa je nekoč opisal tudi v svoji biografiji Ovo sam ja (To sem jaz, op.p.). Tako je že na svoji prvi poroki storil nepredstavljivo stvar, ko je svojo prvo ženo Svetlano, ki mu je bila ljubezen še iz šolskih dni, prevaral s svojo bivšo punco – in to na stranišču.

»Dan se je začel po poročnem protokolu, ki pa sem ga jaz kar pošteno pokvaril. S prijateljem sem na ta slovesni dan odšel preizkusiti srečo na poker avtomatih. Ko sem se vrnil domov, je harmonikar že zabaval goste. Pred stavbo so igrali trobentači, Cecina mama pa je pela z njimi. Ceca je bila v blaženem stanju in se je le nasmihala,« pravi. Aca je nato razkril, kaj se je točno zgodilo z njegovo bivšo.

»Ne spomnim se veliko podrobnosti s poroke. Vem le, da se je od nekod pojavila moja bivša punca iz srednje šole in da sva se poljubljala v stranišču. Ženske so res nekaj posebnega. Po tem poljubljanju je z nasmehom čestitala moji ženi ob vstopu v zakonsko življenje. Danes šele dojemam, kako podlo sem se obnašal do svoje prve žene, moje prve, prave velike ljubezni. Pravi bedak! Prepričan sem bil, da si me moja žena ne zasluži, da sem jaz nekaj več od nje. Da sem jo prerasel. A ona je trpela. Zdaj vem, da je bila prav ona v tistem času prava ženska zame – tihi spremljevalec mojega vzpona, čudovita mati, ki je spoštovala moje starše,« piše.

Strastna razmerja

Spomnimo, Aleksandar Vuksanović, bolj znan kot Aca Lukas, se je poročil trikrat. S prvo ženo Svetlano ima sina Lazarja in hčerko Miljano, druga žena Nataša mu je rodila sina Andreja, s Sonjo pa ima hčerko Viktorijo.

V razmerju je bil tudi z nekaterimi znanimi balkanskimi estradnicami. S Ksenijo Pajčin, pokojno pevko in plesalko, s katero je imel strastno in iskreno razmerje. Pa pevko Danijelo Vranić, s katero naj bi bil v kratki zvezi, ki se je začela med sodelovanjem pri skupni pesmi Niko kao ti. Po ločitvi od tretje žene so mu pripisovali tudi razmerje z Branislavo Pašajlijo, s katero zveza je bila kratkotrajna in polna škandalov. Prav tako kratko razmerje je imel s 'playboy' modelom iz BiH, Božano Vujinović.