Priljubljeni igralec še petič postal oče

Zvezdnikova najstarejša hči Clara je navdušena nad bratcem. FOTO: Osebni Arhiv

14

let razlike je med zvezdnikom in njegovo srčno izbranko.

Pandemska izolacija je bila kot nalašč za zvezdniške zaljubljence, ki so radosti pričakovanja in nato prvih tednov z malo štručko želeli preživeti intimno, brez medijskega pompa in vrtajočih vprašanj radovednih novinarjev.V popolni zasebnosti, tako rekoč skrivaj, so na pot starševstva – nekateri v prvo, drugi znova – v minulem dobrem letu zakorakaliin, če omenimo le nekatere. Zdaj pa se je naboru pridružil še, ki je pri petdesetih postal oče že v peto. Še več, po štirih hčerkah je škotski igralec v roke prvič prijel sina.Jeseni 2017 je počilo. Škotskega igralca, ki se je leta 1995 zavezal, s katero sta v 22 letih ljubezni pozdravila štiri hčerke, so namreč ujeli v objemu in strastnem poljubu z, soigralko iz serije Fargo. Toda kamere tedaj niso bile prižgane, ljubkovanju pa sta se predajala daleč od snemalnega prizorišča. In očitno ni šlo zgolj za spodrsljaj, Eve in Ewan sta namreč še v tistem letu zagnala ločitveno kolesje in kot povod za konec dolgoletne ljubezni precej klasično navedla nepremostljive razlike. A če sta se odtujena zakonca relativno lepo razšla, vsaj če sodimo po tem, da se med njima na sodišču ni odigrala vojna za premoženje, so razpad družine precej slabše sprejele njune hčerke.Danes 19-letnaje očetovo razmerje komentirala s pesmijo Made You A Man in ob spremljavi kitare povedala, kako zelo jo je zabolelo, ko je videla fotografije – gre za posnetke poljuba, ki so uradno potrdili očetovo razmerje z Winsteadovo. Najslabše pa je to prenesla najstarejša, ki je očetovo novo izvoljenko na družabnih omrežjih označila za navadno smet.»Nisem se obnašala najbolj zrelo, a bila sem jezna in iz sebe. V tistem času se mi je nakopičilo ogromno stvari, kar sicer ni izgovor.0 Povedala sem, kar sem čutila, a moj pristop je bil povsem napačen. A bilo je težko, ko se mi je raztreščila podoba družinske sloge,« je javni izbruh poskušala pozneje opravičiti, od tedaj pa je očetovo novo ljubezen očitno že povsem sprejela, saj je bila zdaj prav Clara tista, ki je razkrila, da je znova postala starejša sestra. »Dobrodošel na svetu, mali bratec. In čestitke očetu in Mary! To je vsekakor največje in najlepše darilo,« je čivknila in dodala fotografijo sebe, kako pestuje novorojenčka. Tej objavi pa je hitro sledila podobno navdušena Esther, tudi s fotko sebe v družbi bratca. »Videti je kot mali pirat. Priporočam. Pozdravljen v družini, mali!«Ni prvič, da McGregor prihoda katerega svojih otrok ni obesil na veliki zvon. Podobno je leta 2011 zgolj mimogrede omenil, da sta z ženo Eve posvojila mongolsko deklico, ki sta jo poimenovala. »Moja žena in najina štiri dekleta – petnajstletnica, dve devetletnici in dojenčica, stara komaj štiri mesece – me pogosto spremljajo na snemanje, če to le dopušča šola,« je šokiral oboževalce, da sta z Eve v svoj dom pozdravila še eno posvojeno hčerko. Prvič sta namreč posvojila deklico še pet let prej, leta 2006, ko sta svoji biološki hčeri Claro in Esther osrečila z mlajšo sestrico, tudi mongolskega rodu.