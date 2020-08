Priljubljena pevka obupana: lačni so in povsem na robu (VIDEO)

Na Facebooku se je oglasila hrvaška pevka, ki je osvojila tudi srca številnih Slovencev. V videu poziva vladajoče, naj njej in njenim glasbenim kolegom omogočijo delo. Poudarila je, da je samo od njenega dela odvisnih vsaj 15 družin ter da so mnogi kolegi zaradi izpada dohodka lačni.»Zdi se mi, da je naš poklic edini, ki je ostal v karanteni in da nismo sprejeli nobenih ukrepov, ki bi zagotovili pogoje, da lahko glasbeniki opravljamo svoje delo. To ni hobi, niti ena velika šala. To je izjemno težko in odgovorno delo, od katerega nisem finančno odvisna samo jaz, ampak sem odgovorna za vse ljudi, ki delajo z mano,« je dejala Nina.»Eksistenca mnogih ljudi so odvisne od tega dela in verjemite mi, da so mnogi ostali lačni in so se znašli povsem na robu,« sklene pevka.Celotni video, ki je v hrvaškem jeziku, si lahko ogledate spodaj.