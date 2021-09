Priljubljena igralka razkrila, da že štiri mesece ne spi

Takole je Jennifer Love Hewitt pokazala trebušček tik pred velikim dnem. FOTO: osebni arhiv

3 otroke ima Jennifer Love Hewitt.

Grozno sem utrujena.

Skrivnosti, sploh tiste najbolj radostne, ne morejo ostati skrite v nedogled. In čepravsvoje najbolj vesele novice ni uspelo skrivati v neskončnost, jo je le zase in za svoje najbližje varovala kar štiri mesece. Takrat sta se z možemrazveselila že drugega otročička, sina»To je najbolj sveže iz mojega življenja. Skrivnost vseh skrivnosti!« se ji je naposled razvezal jezik še za širšo javnost. Pri tem je dodala, da čeprav je malček pravi angelček, ki je mladi družinici močno obogatil življenje, je hkrati nadvse lačen in precej debelušen angelček. Pri le štirih mesecih namreč tehta že več kot osem kilogramov.Kirsten je na pot materinstva prvič zakorakala pred tremi leti, ko sta z Jessejem svojo mlado ljubezen, ki se je med njima rodila komaj leto prej, po kratkih osmih mesecih romance pa sta se tudi zaročila, že okronala s prvorojencem. In Jesse, v katerem je Dunstova prepoznala sorodno dušo, ji poti pri snemanju nadaljevanke Fargo ni prekrižal niti trenutka prepozno.Mična igralka je namreč že nekaj let vedela, da si želi otroka, tako srčno, da je bila pripravljena sčasoma, če ji usoda ne bi namenila drugače, zakorakati celo na pot samohranilstva. »Če ne bi srečala Jesseja, bi si dala zamrzniti jajčeca. A se je nato vse poklopilo, sreča je bila očitno na moji strani.« In ji vse od njunega srečanja ostaja ob strani, saj je sanjarila o dveh otrokih, kar se ji je zdaj izpolnilo.»Sem v resnično posebnem, nadvse lepem obdobju življenja,« je še dejala o vnovičnem materinstvu, čeprav je hkrati priznala, da vse niso zgolj cvetoče rožice. »Grozno utrujena sem, mislim, da nisem spala že štiri mesece.« Pomanjkanje spanja zaradi očitno nadvse radoživega fantiča pa se kaže tudi v trzavici očesa.Kirsten ni edina, ki v teh dneh spoznava svojega novega angelčka. Sin je namreč osrečil tudi njeno stanovsko kolegico, ki je povila, to je njen že tretji otrok z možem. Pridružil se je njuni sedemletniin leto mlajšemu. In kot bi trije otroci ne bili dovolj veliko in najlepše darilo, je vnovična mati ob rojstvu tretjega dobila še dodatno darilce, zlato verižico z obeskom srčka, na katerem so vgravirana imena vseh njenih otrok.