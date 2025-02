Prikrito sporočilo valižanske princese

Valižanska princesa Kate Middleton je dan pred dnevom boja proti raku, ki ga obeležujemo prav danes, na uradnem profilu na Instagramu, potem ko je pred nekaj tedni zaupala, da je njena bolezen v remisiji, objavila dve novi fotografiji in podala osebno sporočilo.

Prva fotografija prikazuje princeso, ki stoji z razširjenimi rokami med drevesi v gozdu ob gradu Windsor, posnel jo je njen najmlajši otrok, šestletni princ Louis.

Očitno je mama na sina prenesla fotografsko strast.

Drugo fotografijo je Kate, navdušena amaterska fotografinja, posnela sama. Na njej sta povečan list praproti in napis:

"Ne pozabite negovati vsega, kar se skriva za boleznijo."

Podpis je preprosta črka C.

Princ William in princesa Kate sta znana po tem, da objave na družbenih omrežjih večkrat podpišeta z začetnicama svojih imen. Tako so njuna sporočila še osebnejša.

Za valižansko princeso je praprot očitno močan simbol. Gre za eno najstarejših rastlin na Zemlji in simbolizira vzdržljivost, odpornost in nove začetke, saj uspeva v najrazličnejših razmerah in se zdi, da je nič ne more uničiti, piše People.