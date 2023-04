Prijeli roparje, ki so okradli voznika Formule 1

Italijanski policisti so aretirali tri moške in eno žensko, ki so osumljeni, da so leta 2022 oropali voznika formule 1 Charlesa Leclerca. Drzni rop se je zgodil 18. aprila 2022 v Viareggu, v obmorskem mestecu v Toskani.

Po poročanju New York Posta sta dva neznanca pristopila do Leclerca in ga prosila za fotografijo, kmalu zatem sta že bila s skuterjem v begu, saj sta mu med fotografiranjem ukradla pregrešno drago uro Richard Mille.

Policisti so aretirali osumljenca, ki sta zbežala s skuterjem, in še dva, ki sta pomagala pri pobegu. Med preiskavo na domu osumljencev so policisti našli dve uri in več kot 25 tisoč dolarjev.