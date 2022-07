Prijateljica razkrila: Ivana Trump je umrla le nekaj ur pred uresničitvijo velike želje

Zadnja leta je bivša soproga Donalda Trumpa preživljala umaknjena od oči javnosti v krogu najožjih prijateljev ter družine, se pa je izjemno veselila težko pričakovanih počitnic, je razkrila njena tesna prijateljica Nikki Haskell: »Strogo je upoštevala zaščitne ukrepe med pandemijo covida in res ni hodila nikamor. Tragično je, da je preminila komaj en dan pred uresničitvijo velike želje – da gre končno spet na počitnice. Nanje bi se odpravila prvič, odkar se je svet zaradi koronavirusa ustavil. Nameravala je oditi v Saint-Tropez v Franciji. Jutri bi morala odpotovati,« je skrušena prijateljica povedala za The New York Post. »Za januar sva načrtovali tudi potovanje okoli sveta, ki naj bi trajalo dva meseca. Ne morem verjeti, da se nič od tega ne bo zgodilo. Res se je veselila obiska Evrope.«

