Prijateljica pokojnega Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell za 20 let v zapor

Sodišče jo je za krivo spoznalo že decembra, in čeprav so v njenem taboru navijali za občutno nižjo kazen, največ pet let zapora, bo Ghislaine Maxwell sedela 20 let.

Spomnimo, nekdanja partnerica in prijateljica pokojnega Jeffreyja Epsteina je novačila mlada dekleta in jih z zavajajočimi obljubami vodila pedofilu in izprijencu na razkošna posestva, med drugim na zasebnem otoku na Ameriških Deviških otokih Little Saint James, v New Yorku, Londonu, na Floridi in v Novi Mehiki.

Ne le da je dekleta novačila, tudi sama jih je zlorabljala, so vztrajale številne žrtve in priče. FOTO: Lucas Jackson, Reuters

Večina žrtev ni bila starejših od štirinajst let, Maxwellova pa naj bi jih očarala z obljubami o dobro plačanem delu maserk in darilih, kot so dragi kozmetični izdelki ter oblačila. Toda pri domnevnem delodajalcu so jih čakale grozovite zlorabe, pri katerih naj bi po besedah pogumnih žrtev in prič, denimo osebja na posestvih, pogosto sodelovala tudi sama, Epsteinu, ki kazni ni dočakal, saj si je v zaporu leta 2019 vzel življenje, pa je bila zvodnica približno desetletje, od 1994. do 2004.

Tožilstvo je predstavilo tudi dokaze, denimo o večmilijonskih izplačilih na račun Maxwellove za opravljeno delo, obramba pa je vse obtožbe zanikala in Britanko, ki prihaja iz sicer premožne in ugledne družine, zagovarjala, češ da so bila vsa dejanja Epsteinovo maslo, obtožena pa da zdaj mora odgovarjati za dejanja drugih.

10 let naj bi bila Epsteinova desna roka pri zlorabah.

A po obsodbi konec lanskega leta je zdaj 60-letna Maxwellova začela računati na usmiljenje sodišča; njena obramba je celo napovedovala, da bo njihova stranka razodela imena drugih vpletenih v zlorabe v zameno za milejšo kazen, vendar se to ni zgodilo. Sklicevali so se tudi na domnevno šibko zdravstveno stanje obsojenke in na neznosne razmere v zaporu, sodišče pa ji je nazadnje prisodilo 20 let, kar so ocenili za visoko kazen, čeprav je tožilstvo zahtevalo od 30 do 55 let.

Maxwellova se je žrtvam opravičila in še enkrat obžalovala svoje prijateljstvo z Epsteinom, kdo vse pa je bil vpleten v srhljive zlorabe, pa morda ne bomo izvedeli nikoli. Omadeževani britanski princ Andrew se je z domnevno žrtvijo pred časom pogodil, ugibanja o Epsteinovi naravi druženja z nekdanjima predsednikoma ZDA Billom Clintonom in Donaldom Trumpom pa so obstala na mrtvi točki zaradi pomanjkanja dokazov.