Prijateljica youtuberke Kike razkrila šokantno podrobnost o njeni smrti

Potem ko so Kristino Kiko Đukić našli mrtvo, so se v medijih in na družabnih omrežjih pojavila ugibanja, da si je vzela življenje. Družina je v uradni izjavi zanikala te obtožbe in poudarila, da še vedno ni uradnih dokazov, da se je to res zgodilo: »Naše Kike ni več in to je nekaj, česar žal ne moremo spremeniti. Kar lahko storimo, je, da prosimo medije, vplivneže, prijatelje in 'sovražnike', naj nehajo ugibati o tem, kaj se je zgodilo in kaj je povzročilo smrt. V obdukcijskem poročilu je navedeno, da je vzrok smrti neznan. Na toksikološko ugotovitev se čaka do dva meseca in pred tem ne bomo imeli informacij, kaj točno se je zgodilo.«

Njena prijateljica Mina Dea Avramović pa je zdaj razkrila, da Kika ni kazala samomorilskih nagnjenj in da je bil na ta tragični dan rojstni dan njene mame. To je po njenih besedah ​​edini razlog, da več ne verjame zgodbam, da bi Kika dvignila roko nadse. »Podatek, ki ga javnost verjetno ne pozna, je, da je bil tisti dan rojstni dan njene mame ... In Kika zagotovo ni bila oseba, ki bi to naredila na rojstni dan svoje matere. Nekaj se je zgodilo, a zdaj je na policiji, patologih in zdravnikih, da ugotovijo, kaj se je zgodilo. Do takrat lahko le ugibamo, kar pa bo po mojem mnenju pripeljalo do novih težav,« je za Hype TV zaključila prijateljica pokojne youtuberke.

Družino skrbi pogreb

»S špekuliranjem in z govoricami, da se je Kika ubila, ste pripeljali do tega, da je ne moremo pokopati, saj duhovnik zaradi informacij, ki se širijo v medijih, noče izvesti pogreba. Ob tej priložnosti prosimo vse ljudi, medije in cerkev, da nam dovolijo, da se od Kike dostojno poslovimo in jo po običajih Srbske pravoslavne cerkve pokopljemo,« so sporočili iz družine.

Duhovnik je za Telegraf.rs je povedal, da Srbska pravoslavna cerkev ne izvaja pogreba v primeru samomora, saj je ta smrtni greh, po katerem ni možnosti za kesanje. Obstajajo sicer nekatere izjeme, vendar pa morajo žalujoči svojci oddati pisno prošnjo, ki se jo nato posreduje patriarhu. Če jo ta odobri, se bere maša zadušnica za odpuščanje grehov. Ali se bodo lahko od Kike poslovili na način, kot si želijo, še vedno ni jasno.