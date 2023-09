Prijatelji razkrivajo, kako gre nekdanjemu možu Meghan Markle

Preden se je Meghan Markle zaljubila in poročila s princem Harryjem, je ljubila Trevorja Engelsona. Zdaj pa Trevorjevi prijatelji pravijo, da naj bi po razhodu od igralke njegova kariera in zasebno življenje zacvetela.

»Trevorju je bilo nekaj časa zelo težko. Dober človek je in razhod ga je prizadel. Ko je začela s Harryjem, ga je vsa ta medijska pozornost okoli njunega zakona ponovno potrla, potrt je bil tudi po intervjuju z Oprah,« besede njegovega prijatelja povzemajo mediji.

A ko ga je ponovno srečal, je bila situacija popolnoma drugačna. Trevor naj bi dejal, da še nikoli ni bil tako srečen, uživa v vlogi očeta, ki ga izpolnjuje in navdihuje.

»Šel je naprej in na neki način bi lahko rekli, da živi boljše kot Meghan. Verjetno ima več denarja od nje, dela, kar ima rad, in ni v središču pozornosti,« je še dejal vir. Trevor je zdaj srečen v zakonu s Tracey Kurland, bogato dedinjo, ki ji je oče zapustil več kot 500 milijonov dolarjev. Trevor in Tracey sta se poročila leta 2019 in imata dve hčerki.

Skrbel je za igralko

Trevorjev prijatelj je razkril še, da je v času, ko je bil v zvezi z Meghan, poskrbel za vse finančne težave, ki sta jih zakonca imela, da je lahko ona gradila svojo kariero. Stal ji je ob strani, ko je dobila vlogo v seriji Nepremagljivi dvojec. »On je bil njena opora. Plačeval ji je najemnino in jo podpiral. Bil ji je zvest in bil je njen največji navijač,« je še dejal.

Par se je razšel leta 2013, ko je leta 2016 Meghan začela s princem Harryjem, pa je šel skozi pekel. Na vsakem koraku so mu sledili mediji, pa tudi prijatelji so ga ves čas spraševali, kako se počuti.