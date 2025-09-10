Prijatelji in družina zaskrbljeni: znana pevka živi v vili, prekriti z iztrebki

Prijatelji Britney Spears so po poročanju tujih medijev zaskrbljeni za pop zvezdnico, saj naj bi živela v neurejeni vili, kjer naj bi bilo vse prekrito s pasjimi iztrebki.

Po besedah vira za Daily Mail trenutno ni v najboljši fazi, in: »Videli bomo, kako se bo s tem spoprijela, tako kot se že leta.«

Dodal je tudi: »Tisti, ki so ji blizu, so to že večkrat videli. Čeprav je situacija ušla nadzoru, nihče nima namena posredovati.«

Eden od članov družine je dejal, da so za dobitnico grammyja zelo zaskrbljeni:

»Ni v redu. Njeni prijatelji in sorodniki se bojijo za njeno prihodnost.«

Opisal je stanje njenega doma:

»Hiša je v razsulu. Ne čisti za psi, nikogar, ki bi vsak dan pospravljal, nima in preprosto ne funkcionira kot odrasla oseba.«

Prejšnji mesec je 43-letnica, zbudila skrb pri oboževalcih, ko je na družbenih omrežjih objavila nenavaden video, v katerem pleše po razmetani hiši v mestu Thousand Oaks v Kaliforniji, po tleh pa naj bi ležali pasji iztrebki.

Delila je dva posnetka, na katerih poje pesem Unfaithful Rihanne in Kiss Princa.

V objavah je pevka in igralka pela, plesala in govorila z britanskim naglasom, oblečena v kratko pikčasto majico, nizke hlačke in obuta visoke črne škornje.

V ozadju se po tleh videti različne predmete. Enega od posnetkov v podpisala z besedami: »Igram se z lučmi in čistim hišo, kot da ni jutri.«

Novembra 2021 se je Spearsova po 13. letih osvobodila skrbništva očeta.

Od takrat pogosteje objavlja na družbenih omrežjih, med drugim tudi gole fotografije in videe, kjer pleše z ostrimi noži.

Čeprav je izklopila komentarje pod svojimi objavami, so se številni oboževalci oglasili na omrežju X in izrazili zaskrbljenost glede njenega vedenja in varnosti njenih hišnih ljubljenčkov.

Eden od uporabnikov je zapisal:

»Bog, kaj se je zgodilo z ubogo Britney? Je to cena slave?«