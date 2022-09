Prihajajočega otroka želi poimenovati po bivši ljubici

Adam Levine in Behati Prinsloo sta pred komaj nekaj dnevi radostno naznanila, da bosta družinico kmalu razširila še za otroka številka tri. A namesto da bi se kopala v veselju, so to zakrili temni oblaki namigovanj na pevčevo nezvestobo. Zgolj tri dni pozneje je njuno družinsko idilo namreč raztreščila izpoved tiktok zvezdnice in instagramskega modela Sumner Stroh, češ da se je pred časom zapletla v razmerje z Adamom, ki pa je zdaj spet stopil v stik z njo, menda v želji, da bi po njej poimenoval prihajajočega otročička. Iz tega bi se Levinu z zelo namazanim jezikom morda še uspelo izmazati brez večjih posledic, na njegovo smolo pa je Strohova odprla jez podobnih priznanj. Za njo so se doslej namreč oglasile še štiri, vse trdeč, da jim je pevec pošiljal spogledljiva, že hitro pa tudi povsem direktna seksualna sporočila.

Behati in Adam pričakujeta že tretjega otroka. FOTO: Osebni arhiv

Mlada in naivna

Preden mu je leta 2013 pot prekrižala Behati, je pevec več kot izkoristil svoj zvezdniški rockerski status, saj je dvigovanje kril, predvsem brhkim manekenkam, povzdignil skoraj na raven prostočasne dejavnosti. A z Behati ob strani je svoje razuzdane dni pustil za sabo, zvezdniška zakonca pa sta skoraj desetletje dajala vtis zglednega, trdnega in še vedno prek glave zaljubljenega parčka. A očitno je v pevcu še vedno tičal nekdanji ženskar, ki je vsake toliko skrivaj pokukal na plan. »Imela sem afero z moškim, ki je poročen z manekenko Victoria's Secret,« je razkrila Sumner in nadaljevala, da je bila tedaj še mlada, naivna in da se, iskreno, počuti izkoriščeno. To skrivno ljubimkanje naj bi se odvijalo lani kakšno leto, nato pa sta za več mesecev prekinila vse stike. Do nedavnega, ko se je Adam kot strela z jasnega vrnil v njeno življenje. Po nekaj začetnih spogledljivih sporočilcih, v katerih ji je priznal, da ne more verjeti, »kako prekleto vroča je«, ji je zaupal, da z ženo pričakujeta otroka. »Če bo fantek, bi mu rad dal ime Sumner. Se strinjaš?« jo je presenetil z nenavadno prošnjo, ob kateri je dodal, da misli s tem vprašanjem smrtno resno. Resno ali ne, Sumner ni mogla verjeti svojim očem, zato je sporočila pokazala prijatelju, ta pa je izdal njeno zaupanje. S prodajo sporočil tabloidom se je želel okoristiti, a ga je Sumner prehitela in zgodbo raje z javnostjo delila sama.

Maryki je predlagal, naj se zamoti s seksom z njim. FOTO: Osebni Arhiv

Naredil je napako. Drugi ženski je pisaril spogledljiva sporočilca, s čimer je nedvomno prestopil mejo in izdal ženino zaupanje. Tako je priznal Levine, ko se je bil ne nazadnje skoraj prisiljen odzvati na Sumnerino izpoved, ki je zakrožila po spletu. »Toda razmerja nisem imel. V določenih trenutkih je vse sicer postalo neprimerno, a razmerja nisem imel,« je poudaril, čeprav je Sumner nasprotno zatrdila, da sta brez senčice dvoma imela telesno razmerje. »Moja žena in družina sta edino, kar mi je pomembno. Neumen sem bil, na kocko sem postavil edino, kar je resnično pomembno. Te napake ne bom nikoli več ponovil.« In tudi v resnici naj bi Behati v teh dneh poskušal na vse možne načine pokazati, kako predan ji je, da bo storil vse, da bi se odkupil in rešil njun zakon. A vse posipanje s pepelom zdaj morda vendar ne bo dovolj. Vse bolj se namreč dozdeva, da Sumner ni bila edina, ob kateri so ga obhajale skomine, ki jih ni znal pregnati.

Hvalospev zadnjici

Plaz obtožb je odprla Sumner, ko je s svetom delila posnetke sporočil, ki si jih je izmenjevala z Adamom. FOTO: Osebni Arhiv

Veliko prepozno, razkrijmo Adama Levina. S temi besedami za ključnikom se je zdaj namreč oglasila pevčeva nekdanja učiteljica joge Alanna Zabel, za katero je svojim kolegom govoril, da ima najboljšo zadnjico v mestu. Nato pa je svoje pohotne mislil delil še z njo in ji napisal, da bi si z njo ves dan želel preživeti gol. A medtem ko ga Alanna pri tovrstnem za poročenega moškega povsem neprimernem pisarjenju nato ni spodbujala, pa se je v dolgotrajno sekstanje z njim spustila komedijantka Maryka. Razgreti pevec ji je napisal, da je z njo že obseden, ob njenem vprašanju, češ, ali ni poročen, pa ji je zgolj odvrnil, da so stvari zapletene. Od tu pa so sporočila postajala venomer bolj vroča. Od tega, kako se mu meša ob misli na njeno telo v obliki peščene ure in da si želi videti, kako stresa s svojo zadnjico, za kar bi naredil praktično vse, do neposrednega povabila k seksu, naj se zamoti s seksanjem z njim. Kot tretja se je nato oglasila manekenka Alyson Rose, ki naj bi jo tudi zasipal z neprimernimi sporočili, študentko in ljubiteljico fitnesa Ashley Russell pa je skoraj zalezoval prek družabnih omrežij. Ogledal si je čisto vse, kar je objavila, njene slike všečkal, pri tistih, kjer so bile v prvem planu njene izklesane noge ali zadnjica, pa si ni mogel kaj, da njenim izjemnim telesnim atributom ne bi pel hvalospevov.

Behati Prinsloo ga je ukrotila. A očitno ne povsem. FOTO: Leon Neal/Afp – International News Agency