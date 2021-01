Prihaja velik dogodek modre krvi: veliki vojvoda je zaročen

Zaročila sta se že decembra, a sta veselo novico z javnostjo delila šele zdaj. FOTOGRAFIJI: INSTAGRAM

Upam, da bo potovanje, ki je pred nama, tako polno ljubezni, napetih in zabavnih dogodivščin, kot je bil prvi del najine knjige.

Ruski veliki vojvoda in carjevičje oznanil, da je za roko zaprosil svojo partnerico, 35-letno italijansko lobistko in pisateljico, s katero sta se spoznala še kot otroka. Prstan, ki ga poleg diamantov krasijo še rubini, 39-letnemu vojvodi pa ga je pred več kot 20 leti podarila njegova mama, ji je sicer nataknil že decembra, zdaj pa se je par odločil, da veselo novico delita tudi s svetom.Bettarinijeva je na družabnem omrežju delila več fotografij zaljubljenega para ter na eni od njih zapisala: »Navdušena sva, da lahko končno deliva z vami novico o najini zaroki. Hvala za vse čestitke in ljubeznive besede.« Nato je nadaljevala: »Začenja se novo poglavje najine knjige življenja. Kot pisateljica upam, da bo potovanje, ki je pred nama, tako polno ljubezni, napetih in zabavnih dogodivščin, kot je bil prvi del najine knjige.« Na fotografijah je bodoča članica ruske kraljeve družine ponosno razkazovala velik zlat prstan, izdelan po navdihu prstanov, ki so jih nekoč nosili ruski carji.Poroka naj bi bila v Sankt Peterburgu še letošnje jeseni, vabilo pa pričakuje veliko članov kraljevih družin z vsega sveta, saj je George v sorodu z mnogimi. Je denimo daljni sorodnik britanske kraljice, njegovi krstni botri in botre pa so nekdanji španski kralj, njegova žena, grški kraljin bolgarski kralj. George Romanov, ki dela kot odvetnik, je sicer edini otrok velike vojvodinjein njenega prvega moža princa. Slednji je bil med letoma 1976 in 1986, ko je bil poročen z vojvodinjo, znan tudi kot veliki vojvodaTudi Georgeeva zaročenka prihaja iz pomembne družine, čeprav ni modre krvi. Njen oče je namreč italijanski veleposlanik. Ta je za zaroko izvedel še pred hčerko, saj ga je George, preden je svojo drago zaprosil za roko, kot se za plemiča in romantika stare šole spodobi, vprašal za dovoljenje. Rebecca Bettarini je pred zaroko sprejela moževo vero, ruska kraljeva družina namreč že od nekdaj sledi naukom Ruske pravoslavne cerkve.