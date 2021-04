Prihaja serija Jovanka Broz in tajne službe

Bomo izvedeli, kdo je bila resnična Jovanka? FOTO: Wikipedia

Od intime do odtujenosti

Zgodba razkriva prvo damo za nekdanjim prvim moškim nekdanje Jugoslavije. FOTO: Press Release

Dve igralki

10

​delov bo imela serija, ki prihaja na male zaslone jeseni.

Bila je najpomembnejša in najvplivnejša ženska nekdanje Jugoslavije. Fascinantna, skrivnostna in z brezhibnim modnim slogom. Za piko na i pa tudi tista ženska, ki je stala za prvim moškim države. Vseenoostaja vsaj delno skrivnost, njena zgodba pa tudi še osem let po njeni smrti ni bila povedana v celoti. To bo zdaj storila igrano-dokumentarna serija Jovanka Broz in tajne službe, ki jo pod režijsko taktirkosnemajo v Srbiji.Desetdelna serija, ki naj bi na televizijo prišla že septembra, nastaja pod okriljem beograjskega Muzeja Jugoslavije, snemajo pa jo po več lokacijah srbske prestolnice, med drugim v avtentičnih objektih, kot je Beli dvor, kjer se Jovankina filmska zgodba tudi začne. Serija namreč zajema obdobje od leta 1945, ko je – tedaj še Jovanka– dobila delo v Belem dvoru, prek njene poroke s Titom in njunega zakona in vse do let, ki jih je po njegovi smrti preživela v popolni izolaciji, sklene pa se z njeno smrtjo leta 2013.»Poseben poudarek smo dali odnosu Jovanke do tedanjih zapletenih družbenopolitičnih okoliščin v Jugoslaviji, predvsem temu, kako se je znašla v vlogi prve dame, vpletene v politična razmerja moči in konflikte v državnem vrhu, ki so sčasoma privedli do njenega oddaljevanja od Tita in izključevanja iz javnega življenja,« je povedal režiser in dodal, da niso zanemarili niti njenega osebnega odnosa s Titom, saj so pod drobnogled vzeli tudi odnos zakoncev, ki sta skupaj prehodila 30-letno pot od nedvomne intime do odtujenosti.Pod scenarij se je podpisal general, strokovnjak s področja tajnih služb, sicer pa je ta rezultat njegovega dolgoletnega raziskovanja Jovankinega življenja, pri čemer je proučil tudi obsežno arhivsko gradivo, od najrazličnejših izvirnih dokumentov in pisem do pričevanj in zapisnikov. Prav na osnovi arhivskega gradiva, ki ga požlahtnijo pričevanja udeležencev in izsledki domačih in tujih zgodovinarjev, je Kovač poskušal odgovoriti na vprašanje, koliko oziroma ali so tajne službe vplivale na Jovankino življenje.»Za ljudi bo vsekakor zanimivo videti, kaj je v tistem obdobju tajna služba sploh pomenila, kaj je pomenilo varovati državnika Titovega kova in kaj vse je vplivalo nanjo. Tito je seveda moral vedeti, kaj se okoli njega dogaja, a vprašanje je, česa vse ni vedel,« pa se je oglasil, ki se je v seriji prelevil v Tita. In dodal, da je tajna služba posebno pozornost namenjala prav Jovanki, saj je ta v njihovih očeh predstavljala potencialno grožnjo Titovi varnosti.Jovanko v mlajših letih upodablja, v zrelejših letih se vanjo prelevi. Vlogo Staneta Dolanca so zaupali, generala Nikolo Ljubičića igra, Aleksandra Rankovića pa. »Igralska zasedba je izjemna,« je navdušen režiser, ki je izdal še, da bo povezovalno vlogo pripovedovalca prevzelSerija bo gotovo pritegnila ogromno gledalcev, je že zdaj prepričan Kovačić, tudi zaradi skrivnostnosti, ki obdaja njeno osrednjo junakinjo.»Življenje Jovanke Broz in njena vloga ženske iz Titove sence sta zavita v skrivnost. V seriji pa poskušamo ob vrsti mogočih obrazov te zgodovinske osebnosti uganiti, kdo je bila resnična oseba, ki se je skrivala za to uganko. Gledalci bodo verjetno presenečeni, da je bila Jovanka v konfliktu s Titovo najbližjo okolico, da je k temu prispeval njen lik in da je do konca zaupala Titu, čeprav nismo povsem prepričani, koliko je pravzaprav zaščitil svojo ženo,« pravi režiser, ki je zgodbo že od prej precej dobro poznal, a da so tudi njega presenetile protislovne okoliščine več dogodkov, kot so »prihod Jovanke v Titovo bližino, njuna skrivna poroka, njena resnična vloga v Titovi varnosti, brionskem plenumu in aferi Ranković, konflikt s hrvaškim vodstvom med maspokom (hrvaška pomlad) pa tudi številne druge zakulisne dejavnosti na dvoru socialistične Jugoslavije«.