Prihaja nadaljevanje uspešnice Brez obraza

Prevzel je obraz, identiteto in življenje smrtnega sovražnika.

Iz prvega poskusa ni bilo nič

Psihotična energija Nicolasa Cagea kot sadističnega morilca

Po družabnih omrežjih se že pojavlja ugibanje, kateri igralski par bi lahko nadomestil Travolto in Cagea. Med drugim se omenja Hugha Jackmana in Ryana Reynoldsa.

Zagrizena smrtna sovražnika prevzameta identiteto drug drugega. Vključno z obrazom. To je bil temelj, na katerem je leta 1997 zrasla kinouspešnica, v kateri si je agent FBI presadil obraz izjemno inteligentnega terorista in psihotičnega morilca, da bi ustavil njegov načrt ter se mu maščeval za sinovo smrt.A se je nato vse močno zapletlo, ko je ta isti terorist storil enako ter prevzel identiteto in življenje svojega lovca, agenta. Triler Brez obraza (Face/Off) se je zapisal med najuspešnejše in najbolj dobičkonosne, zaradi izjemnih zvočnih učinkov se je celo prebil v oskarjevsko dirko, tako gledalci kot kritiki pa niso mogli prehvaliti izjemne igre in medsebojne kemije glavnih igralcev,in»To je bil popoln akcijski film,« je zdaj, skoraj četrt stoletja pozneje, dejal filmar. Prav zaradi tega mu na kraj pameti ne pade, da bi to popolno akcijo poskušal predelati, saj bi stvaritev režiserjatako zgolj omadeževal. Namesto tega se je odločil postreči z nadaljevanjem.Že pred dvema letoma se je začelo šepetati, da želijo v Hollywoodu igri mačke z mišjo, agenta Seana Archerja ter psihopata Castorja Troya, vdihniti novo življenje. Še več, šepet je prešel v dejanja, saj so pri studiu Paramount pisanje scenarija za remake uspešnice zaupali, ki je sospisal komedijo 22 Jump Street: Mladeniča na faksu.A iz tega ni bilo nič. Ni pa izginila ideja, da Archer in Troy vendar še nista rekla poslednje besede in da je med njima dovolj sovraštva za še en, poslednji spopad – kljub temu da se je izvirni film končal s Castorjevo smrtjo. A s to težavo se zdaj ubadata Adam Wingard in, ki sta se že lotila pisanja scenarija ne za remake, ampak za nadaljevanje hita. »V niti najbolj divjih sanjah si ne bi drznil dati filmu Brez obraza nove preobleke, ga nekoliko posodobiti. To je bil namreč popoln akcijski film. Zato s Simonom piševa nadaljevanje,« je čivknil Wingard, ki bo prevzel tudi režijo. »Brez obraza je bil čaroben, izjemen film.Njegove čarovnije niti poskušala ne bi poustvariti. Zato nadaljevanje. Sva pa močno navdušena nad tem, kar načrtujeva,« ga je dopolnil Barrett, ki je z Wingardom že usklajen ustvarjalni dvojec. Sodelovala sta namreč pri srhljivki Blair Witch iz leta 2016, ki je bil tretji iz franšize, ki jo je leta 1999 zagnala grozljivka Čarovnica iz Blaira, ta velja za enega najuspešnejših neodvisnih filmov vseh časov. Skupaj sta se podpisala tudi pod triler The Guest, ki so ga pri reviji Empire nominirali za najboljšo srhljivko, sodelovala pa sta tudi pri grozljivkah A Horrible Way to Die in Naslednji ste vi (You're Next).Kdaj bodo začeli snemati nadaljevanje akcije Brez obraza, ni znano, najverjetneje pa bomo v novem filmu videli tudi povsem nove obraze. Kajti čeprav je bila igralska kemija med Travolto in Cageem izjemna, je minilo že 24 let, ta so tekla tudi za hollywoodska težkokategornika. Je pa k projektu kot producent že pristopil, podpisan tudi pod uspešno serijo Beg iz zapora, film Jaz, legenda ter franšizo Hitri in drzni – ali, če prevedemo v denar, njegovi filmi so od leta 2012 v kinoblagajne prinesli več kot pet milijard evrov. Kot izvršni producent bo sodeloval tudi, eden izmed producentov originala iz leta 1997.