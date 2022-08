Prihaja knjiga, ki bo kraljici zagotovo pokvarila praznike

Princ Harry je menda končal pisanje biografske knjige, ki naj bi na prodajne police v Veliki Britaniji prišla okrog božiča, čeprav natančen datum izida še ni znan, prav tako ne podrobnosti glede vsebine, so pa kraljevi menda že bili opozorjeni, da bi lahko bili določeni deli zelo ostri.

Pri teh letih si kraljica tega ne zasluži in menim, da je čas, da ji Susseška dasta mir.

Harry je sicer že pred časom dejal, da se je pisanja lotil »kot oseba, kakršna sem postal, ne kot princ, kot sem bil rojen«. Brez dlake na jeziku menda namerava opisati nekatere dogodke iz otroštva in mladosti, tudi časa, ko je kot vojak služil v Afganistanu, pa vse do trenutka, ko je postal najprej mož, nato še oče.

V spominih se bo menda iskreno posvetil »izkušnjam, življenjskim lekcijam in avanturam, ki so ga izoblikovale«. Poznavalci ne dvomijo, da bo vključil tragično smrt princese Diane, ki ga je nedvomno prizadela in izoblikovala bolj kot kateri drug dogodek v njegovih še ne 40 letih življenja, ne nazadnje je to tudi sam že večkrat poudaril. In prav njegovih spominov na Diano in njen tragični konec se mnogi njeni oboževalci najbolj veselijo, saj bo tokrat prvič, da bo dogodke opisal nekdo, ki ji je bil tako zelo blizu.

Smrt mame ga je močno zaznamovala. FOTO: Jeff J. Mitchell/Reuters

Obenem tisti, ki so blizu kraljevim, pričakujejo nemalo ostrih besed na račun Charlesa in Camille. Da Harry o očetovi drugi ženi nima najboljšega mnenja, ni nobena skrivnost, močno pa se je v zadnjih letih ohladil tudi njegov odnos s Charlesom.

Glede na to, da sta zadnja leta na bojni nogi tudi z bratom, mnogi upajo, da bo Harry končno pojasnil, kaj je šlo zares narobe, da z Williamom, s katerim sta bila nekoč tako zelo blizu, komajda spregovorita besedo. Kljub temu si je mnogo Britancev enotnih, da je datum izida biografije nadvse neposrečen.

»Božič je za kraljico zelo pomemben praznik in nedvomno ga bo Harryjeva knjiga vsaj pokvarila, če ne kar uničila. Pri teh letih si kraljica tega ne zasluži in menim, da je čas, da ji Susseška dasta mir. Tudi sama ima vrh glave drame, ki jo povzročata,« je dejal vir blizu Buckinghamski palači.