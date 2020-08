Prihaja devetmetrski George Michael

Umetnica počaščena

REUTERS PICTURES Prodal je milijone plošč. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

V Avstraliji so ga polili s črno barvo.

Kar devet metrov zvezdniške slave bo bdelo nad londonskim okrožjem Kingsbury: 19. septembra bodo prebivalci navdušeni izrekli dobrodošlico najnovejši umetniški pridobitvi, kar devetmetrskemu muralu legendarnegaPod mojstrovino se bo podpisala že uveljavljena, a vendarle bo zanjo to prvi javni in trajno razstavljeni izdelek, poročajo britanski mediji. Mural bo krasil Kingsbury, kjer je glasbeni zvezdnik odraščal, odkrili pa ga bodo prihodnji mesec v sklopu programa Brent Borough of Culture 2020, v tamkajšnjih šolah, ki jih je obiskoval tudi sloviti pevec, pa bodo jeseni ponudili dodatne izobraževalne likovne in kulturne programe.Mellorjeva, ki je odraščala v Manchestru, a že dolga leta živi in ustvarja v britanski prestolnici, je naravnost počaščena, da so jo izbrali za avtorico tako pomembnega dela, žirijo pa je prepričala s svojimi upodobitvami kraljice, pop kraljice, igralske veteranke, ikonične zasedbe Queen, modnega gurujain nekoč ene najvplivnejših žensk na svetuGoreči oboževalci nestrpno pričakujejo dragoceno pridobitev in vsekakor upajo, da je ne bo doletela enaka usoda, kakršno je doživel mural v avstralskem Sydneyju: podoba je namreč prikazovala Georgea Michaela kot svetnika, nekaj dni potem, ko so Avstralci izglasovali uzakonitev istospolnih porok, pa je nekdo prelil umetnino s črno barvo in jo seveda uničil.Pevec je svetovno slavo dosegel v osemdesetih z duetom Wham!, potem pa kot samostojni glasbenik dosegel še veliko večjo slavo in prodal milijone plošč, na božič 2016 pa je oboževalce šokirala njegova prezgodnja smrt. Star je bil komaj 53 let, usodni pa so bili oslabljena srčna mišica in zamaščena jetra.