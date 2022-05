Prideta, a na balkonu ju ne bo

Bliža se praznovanje platinastega jubileja vladanja britanske kraljice Elizabete II., ki se ga bosta, tako sta vsaj sporočila pred dnevi, udeležila tudi princ Harry in njegova žena Meghan, v Veliko Britanijo pa bosta pripeljala tudi otroka.

V Londonu se že pripravljajo na slovesnost, ki bo 2. junija. FOTO: Toby Melville/Reuters

Kraljica in drugi člani družine malega Archieja, ki je prejšnji teden dopolnil tri leta, niso videli že od marca 2020, ko sta se Susseška preselila na drugo stran Atlantika, njegove sestre Lilibet, ki je na svet prijokala lani, pa v živo sploh še niso videli. Kljub temu da je kraljica menda zadovoljna z odločitvijo Susseških, pa to ne pomeni, da bo zanju prirejala protokol ali omilila pravila.

Tako denimo princ Harry in Meghan nista povabljena na balkon Buckinghamske palače, od koder bodo kraljevi spremljali prelet vojaških letal, na balkonu tudi ne bo princa Andrewa, ki se je po škandalu z Virginio Giuffre in Jeffreyjem Epsteinom moral odreči vlogi, ki jo je imel v eni najbolj vplivnih družin na svetu. Kot so pojasnili v Buckinghamski palači, bodo na balkonu zgolj pomembnejši člani družine, kar pa Andrew in Harry nista več. Prav tako so menda Harryja že seznanili, da filmske kamere, ki zadnje mesece spremljata Susseška na pomembnejše dogodke, saj snemajo dokumentarni film o njegovem humanitarnem delu, ne bodo imele vstopa na nobeno od slovesnosti, še manj v Buckinghamsko palačo.

Kraljevi so Archieja nazadnje videli predlani, njegove sestre Lilibet pa sploh še ne.

Mnogi so bili prepričani, da sta si Harry in Meghan premislila in potrdila udeležbo na jubilejni slovesnosti zgolj zaradi snemanja, saj da sta pod velikim pritiskom, da končno realizirata kakšnega od projektov, za katere so jima pri spletni platformi Netflix predlansko poletje plačali okrog sto milijonov evrov.