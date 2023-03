Pri vkrcavanju na trajekt na Hrvaškem umrla znana plesalka (45)

Pisali smo, da je v trajektnem pristanišču na polotoku Pelješac v nedeljo zvečer vozilo zapeljalo v morje, pri čemer je umrla 45-letna ženska. Vozniku in še dvema potnikoma se je uspelo rešiti. Gre za rusko plesalko Polino Golubevo, ki se je pred 22 leti preselila na Hrvaško.

Polina je umrla v avtomobilu, potem ko je ta padel v morje pri vkrcavanju na trajekt. Bila je plesna partnerica znanega hrvaškega plesalca Marka Cibocija (41), ki ga gledalci lahko spremljajo kot žiranta šova Zvezde plešejo. Marko se je od drage kolegice poslovil na Instagramu.

Slovo

»Pred nekaj urami smo snemali oddajo Zvezde plešejo na temo ljubezni. Sedel sem na stolu in razmišljal, da je življenje lepo in da je življenje dar. Hvaležen sem za vsako osebo v svojem življenju in ena izmed njih si bila ti. Pred manj kot 24 urami si nas zapustila in pustila veliko praznino v naših srcih in naših življenjih. Imela sva skupno zgodovino z vzponi in padci, ki je ne bi zamenjal za nič na tem svetu. Bila si in zame boš vedno dober človek z najbolj ustvarjalno dušo, kar si jih lahko predstavljamo. Čeprav imamo veliko vrzel v življenju, vem, da so nebesa dobila še enega angela, ki nas bo čuval, in da boš rekla: 'Marko, utihni.' Vem, da nas nisi zapustila, da si vedno z nami in da boš vedno moja krasicaja devuša ... Vedno tvoj plesni partner, za vedno,« je zapisal Ciboci.

Polina se je iz Rusije preselila na Hrvaško leta 2021, potem ko se je na počitnicah pred davnimi leti zaljubila v to pokrajino.

To je že druga nesreča s smrtno žrtvijo v tem pristanišču v zadnjih sedmih mesecih

Osebno vozilo splitskih registrskih oznak je v morju pristalo v nedeljo ob 22.35 v pristanišču v kraju Prapratno, ki Pelješac povezuje z otokom Mljet. Vozilo je po padcu v vodo potonilo, iz njega pa se je uspelo rešiti vozniku in dvema sopotnikoma.

Truplo ženske so okoli pol tretje ure zjutraj našli potapljači dubrovniško-neretvanske policijske uprave.

Vsi potniki so bili hrvaški državljani

Iz policijske uprave so po preiskavi popoldne sporočili, da je voznik zapeljal v pristanišče, misleč, da se pelje po povezovalni cesti proti mostu na Pelješac. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel v krvi 0,81 promila alkohola.

Policija ga je pridržala zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom.

Podobna nesreča se je v istem pristanišču po navedbah časnika Slobodna Dalmacija zgodila že avgusta lani. Takrat je življenje izgubil 27-letni indijski državljan, ki ob parkiranju ni uporabil ročne zavore.

Nesreča s smrtno žrtvijo se je septembra lani zgodila tudi v pristanišču na otoku Krk, potem ko je hrvaški državljan med vkrcavanjem na trajekt z avtom zapeljal v morje.