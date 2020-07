Pri sosedih luksuzna jahta: poglejte, kdo vse je na palubi (VIDEO)

Lastnik super jahte Ulysses je novozelandski poslovnež, čeprav so dolgo krožile govorice, da je 116 metrov dolgo luksuzno jahto prodal lastniku Facebooka. Slednji je to zanikal.Luksuzno jahto so zgradili v norveški ladjedelnici Kleven in je zasnovana tako, da zdrži najhujše vremenske razmere in je primerna za najdaljša potovanja. Pluje s hitrostjo 15 vozlov oziroma okoli 28 kilometrov na uro.V svojih 15 luksuznih apartmajih sprejme 66 oseb, za katere skrbi 43 članov posadke.Ima svoj helioport za helikopter znamke Bell 429, s seboj pa prevaža tudi več hitrih plovil, med katerimi izstopa 21-metrska jahta Princess.Po nekaterih ocenah je gradnja jahte, ki jo je oblikovalv sodelovanju z arhitektom, stala 250 milijonov dolarjev.Zdaj je na vožnji po Jadranskem morju. Sodelavec hrvaškega portala Morski.hr jo je posnel od blizu pri Korčuli in poskušal odkriti, kdo vse se nahaja na palubi ...