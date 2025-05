Pri komaj 60. so ji odpovedali organi: »Počivaj v miru, Nadja«

Zaradi odpovedi organov je v bolnišnici v Hamburgu umrla Nadja Abd el Farrag, starleta, ki je zaslovela konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, predvsem zaradi svoje zveze z legendo nemške glasbene scene Dietrom Bohlenom. Nadja, ki se je pred tridesetimi in več leti preizkusila tudi kot pevka in voditeljica, je sicer umrla že 9. maja, a je novica v javnost prišla šele te dni. Stara je bila 60 let, zakaj so ji odpovedali organi, pa ni znano.

Od svoje nekdanje ljubezni, s katero sta bila par od 1989 do 2001, se je na družabnem omrežju poslovil tudi Bohlen, ki se ga večina spomni kot člana nekdaj izredno priljubljene zasedbe Modern Talking. »Zelo sem žalosten. Počivaj v miru, Nadja,« je zapisal in objavil še videoposnetek z njunega skupnega nastopa.

Nadja Abd el Farrag, ki se je v Hamburgu rodila očetu Sudancu in mami Nemki, se je v zadnjih letih trudila, da ne bi padla v pozabo. Nastopila je v več resničnostnih šovih, leta 2018 pa je izšla tudi njena avtobiografija, v kateri je med drugim priznala, da trpi za cirozo jeter, kar je bila posledica tako zlorabe prepovedanih substanc kot zdravil, ki jih je jemala zaradi primanjkljaja pozornosti in motnje hiperaktivnosti.

Zadnja leta življenja so Nadjo pestile tudi finančne težave, marca letos je denimo razkrila, da prejema komaj 200 evrov pokojnine mesečno.