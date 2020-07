Pri 89 letih dobil prvega sina

Nekoč prvi mož formule 1 Bernie Ecclestone je pri 89 letih četrtič postal oče. Žena, ki je 45 let mlajša, je povila sina Acea. To je njegov četrti otrok s tremi različnimi ženami.



Ecclestone, ki bo oktobra praznoval 90. rojstni dan, je od leta 2012 poročen s 44-letno Brazilko Fabiano Flosi. »Vse je bilo zelo enostavno. Porod je trajal 25 minut. Hvala bogu,« je Brazilka zapisala na družbenem omrežju.



Za Ecclestona, ki je dedek petim vnukom, je to prvi sin. Iz prvega zakona z Ivy Bamford ima hčerko Deborah, ki je stara 65 let, bivša žena Slavica Radić pa mu je rodila Tamaro (35 let) in Petro (31).