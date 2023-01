Pri 80 letih je najstarejši nogometaš

Nedavno je proslavil okrogli jubilej, 80 jih že šteje, obenem pa še vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. David Mudge je namreč v jeseni življenja še vedno ne le športno aktiven, ampak tudi tekmovalen, celo v profesionalnih vodah: Avstralec namreč še vedno zelo resno brca žogo po zelenicah, nogometaš iz Turramurre v avstralskem New South Walesu pa s svojo energijo in optimizmom navdušuje tako vrstnike kot mlajše generacije.

14 je bil star, ko se je zaljubil v nogomet.

V klubu od 1974.

David je v vrhunski formi in odličnega zdravja, predvsem pa vedno dobro razpoložen.

Leta so samo številka, nesporno potrjuje David, ki trenira s klubom Kissing Point Football Club in tekmuje v severnoavstralski ligi v kategoriji starejših od 45. Na zadnji tekmi so sicer doživeli poraz, in to kar bolečega, 6 proti 0, a kot pravi 80-letnik, ki mu zdravje odlično služi, v življenju ne moreš vedno zmagovati. Vsekakor pa se lahko po novem sam hvali z izjemnim dosežkom: nedavno je tako izvedel, da uradno najstarejši nogometaš šteje 73 let, sam pa jih je takrat že 79, zato je sprejel pobudo domačih, da na zelenico povabi Guinnessove ocenjevalce in dokaže svojo vnemo ter neverjetno telesno pripravljenost. Na prelomni tekmi je izpolnil in presegel pričakovanja, saj je igral vseh 90 minut, pa tudi sicer je vsak konec tedna ponosno oblekel dres svojega ljubega kluba in z žogo ugnal tudi veliko mlajše tekmece.

Po koncu ocenjevanja so mu v roko segli tako člani nasprotne ekipe kot njegovi soigralci, ponosni, da imajo v svojih vrstah rekorderja. »Rad bi se zahvalil vsem prijateljem z igrišča, da me že tako dolgo prenašajo,« se je ob razglasitvi rekorda namuznil David, ki nogomet igra od 14. leta. Kissing Pointu se je pridružil že daljnega 1974. in klubu ostaja zvest še danes, pa ne le kot igralec; bil je tudi njegov predsednik in blagajnik, občasno v svoje roke prevzame tudi vajeti klubske okrepčevalnice, v kateri najraje skrbi za dobrote z žara. Zadnja leta se preizkuša kot pomočnik trenerja mlajših ekip, v katerih ponosno trenirajo tudi njegovi vnuki, in čeprav je nogomet njegova prva ljubezen, priznava, da se občasno sprošča še s kriketom in ragbijem.